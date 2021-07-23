Artik&Asti выпустили альбом про таинственных миллениалов

В альбом вошли 9 песен, в том числе хит «Истеричка». Для Яндекса выпущена Deluxe Version с комментариями артистов про каждый трек.

В рамках промо-кампании группа «Artik&Asti» провела акцию, когда новый альбом стал доступен для живого прослушивания для тех, кто находил виртуальные «замки любви» на улицах Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

«Четвертый студийный альбом Artik&Asti, и каждый раз - невероятное торжество провинциальных понтов над разумным смыслом. Творчество Artik&Asti настолько противоречит этике столичных хипстеров 2021 года, что это даже феномен. Раз уж солдаут в Москве. Artik&Asti столько лет шли к своему успеху через провинциальные концерты, что пробивают на раз все эти понты. Они сильнее этих слабаков. И тут прощается все — вялые хуки, вокальные провисы, семплы нулевых. Знаете, они берут образом жизни, непостижимым для хипстеров. Они наглые, необразованные, пошлые, любят «Ласковый май»… А что вы хотели от героев 2021 года? Хипстеры, вас уже не будет, и цивилизации тоже не будет, а Artik&Asti тут прекрасно будет. Были «Руки Вверх», а теперь есть «Artik&Asti»», - размышляет музыкальный критик Гуру Кен.