Из дуэта Artik&Asti ушла Asti

Artik&Asti выпустили альбом про таинственных миллениалов Группа «Artik&Asti» выпустила четвертый студийный альбом «Миллениум X» (слушать альбом). В альбом вошли 9 песен, в том числе хит «Истеричка». Для Яндекса выпущена Deluxe Version с комментариями артистов про каждый трек.







В рамках промо-кампании группа «Artik...

«Artik и Asti» и Jah Khalib поговорили про «МамаМия» Группа «Artik и Asti» сделала трэп-фит и клип с рэпером Jah Khalib под названием «МамаМия» (слушать песню). Трэп-трек состоит из диалогов Асти и Джа на отвлеченные темы вроде потока сознания рассеянной стритболистки и сладострастно наблюдающего за ней спортсмена, обещающего, что она - «Моника Левински, я твой Билл Клинтон». Бессвязности сознания можно только позавидовать, но мелодия «Миа-миа-мама-миа» объединяет все это в трек.







Песня войдет в будущий альбом Jah Khalib с названием «Desert Eagle». Автор песни - Анатолий Алексеев. Трек вышел на лейбле Warner Music Russia.



Jah Khalib...

Artik выпустил с Lennis Rodriguez клип Dime Quién Рэпер Artik, известный по проекту Artik&Asti, выпустил вместе с испанской певицей Lennis Rodriguez фит Dime Quién (смотреть клип). Только за год работы на испаноязычном рынке Artik уже успел выпустить 4 сингла, 2 видеоклипа (в одном из которых снялась известная колумбийская блоггерша Мариана Авила), 3 лирик-видео, в качестве приглашенного гостя принять участие в записи альбома известного кубинского артиста Yulien Oviedo, а также засветиться на совместном треке легендарных в своем жанре латиноамериканских артистов Chocolate MC, Lito Kirino и Bandz.







«Когда мы с командой написали эту песню, я сразу же услышал в ней...

X Русская Музыкальная Премия назвала Барских, Артик и Асти лучшими 22 мая на сцене «Крокус Сити Холла» состоялась X юбилейная Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV. Традиционно Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV стартовала со звёздной дорожки фирменного цвета телеканала – маджента. По ней прошли самые популярные и востребованные исполнители, артисты театра и кино, дизайнеры, спортсмены. Гостями Премии телеканала RU.TV стали: Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Кристина Орбакайте, Ёлка, Валерия, A’Studio, Елена Север, ВладиМир, Burito, ЮрКисс, Виктория Дайнеко, Маша Вебер, Uma2rmaH, Александр Рогов, Хабиб, Дуся, Звонкий, Митя Фомин, Мари Краймбрери,...