Artik&Asti: Я тогда не очень обратил на нее внимание!

Живое выступление коллектива состоялась в драйв-шоу «Поехали». Артисты рассказали, как пришли к соглашению о новом творческом союзе и откровенно поделились личными ощущениями.

Напомним, что после объявления о том, что экс-солистка «Artik&Asti» Анна Дзюба покинула дуэт, Умрихин быстро нашел замену, что вызвало некоторые кривотолки о причинах разрыва творческого союза у поклонников группы. В эфире «Авторадио» музыкант и продюсер рассказал, как и где свела его судьба с новой солисткой.

«Все очень просто – в Интернете, а точнее в Инстаграме. После того как произошли определенные события в группе, мне начали присылать кучу песен, а под одним из видео Севиль с кавером на песню «Чувства» меня начали отмечать. Я зашел, посмотрел и…»

Севиль Валиева - украинская исполнительница, которая не раз принимала участие во многих музыкальных проектах, таких как «Голос», «Х-фактор» и «Новая волна», «Суперзвезда». Музыкант признался, что и раньше видел певицу, но у него не было причин следить за ее творчеством:

«Конечно же, я видел ее, когда был в жюри конкурса «Новая волна». Но если честно, тогда я не очень обратил на нее внимание, не следил за ее творчеством. Да, просто хороший исполнитель. Но когда стал вопрос ребром, я на нее уже другим взглядом посмотрел, послушал даже песню из нашего репертуара и у меня все паззлы и звезды сошлись».

Однако артисты пришли к соглашению о сотрудничестве не быстро. Артем Умрихин, прежде чем включить Севиль в свой музыкальный коллектив, прямо ее спросил: «ты точно решила, может ты сольную карьеру хочешь, зачем тебе нужен рэпер рядом?» Но в конечном итоге Севиль приняла решение влиться в группу и не пожалела: «Я получаю полный кайф от того, что я здесь, от того, что мы делаем».

Также Артем Умрихин поделился, как пережил творческий разрыв с Анной Дзюба и действительно ли они продолжают поддерживать отношения.

«Конечно, это нелегко - это и тяжёлое моральное испытание, и тяжёлый труд, чтобы все это переродить и притом в достаточно короткий срок. Я просто хотел бы сказать, что там ничего плохого не звучало и не имелось в виду. Это сейчас все так раздули. Аня тоже много всего делала для группы, ей достаточно было быть такой красивой и талантливой. В принципе, ей ничего не нужно делать больше, поэтому она это и делала. И я не говорю, что я все делал, мы вместе все делали».

Артем признался, что сейчас артисты не общаются, ограничиваются лишь поздравлениями с праздниками. Анна – крестная мама его детей и она, конечно же, поздравила с Новым годом и Наоми, и Итана. Он не исключает, что в будущем они смогут восстановить хорошие отношения, но это точно зависит не от него. И уж точно Севиль здесь не причём.

«Севиль пришла в группу - она новый участник и очень талантливая, все в этом убедятся еще не раз. Мы выпустили новую песню «Гармония». Клип и все ближайшие планы связаны с маркетингом и промо новой песни. В относительно ближайшем будущем, конечно, мы готовим и новый материал, который позволит нам раскрыть потенциал Севиль. Очень многие за ней пристально смотрят, волей-неволей начинаешь сравнивать, но на самом деле только дайте нам время, мы покажем, что это совершенно другой человек со своей индивидуальностью.