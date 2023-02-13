Artik&Asti показали странный танец «Куклы»

Режиссеры Саша Сахарная и Николай Французов сняли в Гонконге почти детективную историю о том, как Севиль Алиева чувствует себя куклой в абъюзивных отношениях, и пытается сбежать. Встретив на улице Артика, она получает от него совет просто быть собой.

«Снимайте обувь, когда входите в чью-то душу и сердце. Будьте бережными к чужим чувствам, уважая свои. Верю, что каждый найдет свой луч света в этой песне и в этих словах. Пусть эта песня будет напоминанием и оберегом. Пусть эта песня даст вам силы в том, что вы не одни со своей печалью. Она пройдет. Пусть вам будет светло и тепло», - считает Севиль.