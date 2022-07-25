«Мне нравятся парни помутней»: Seville из Artik&Asti рассказала о новом треке

Севиль Велиева, солистка группы Artik&Asti, провела премьеру экспериментального трека «CO2» в студии Радио Energy. Артистка специально подготовилась к эфиру с самым главный афророссиянином страны Саймоном, облачившись во все розовое, и обозначив цвет своего наряда словом Salmon: «Как Саймон, только Salmon», - немного поразмыслив, сказала Севиль.



Севиль Велиева, солистка группы Artik&Asti

Заинтриговало ведущих не только одеяние, но и появление актрисы в гордом одиночестве. «Почему только одна, куда дела парня, Artik?», - допытывались Саймон и его напарница Саша Маслакова.

«Сегодня его не будет. Не портите только сюрприз. Это экспериментальный трек. Мы как-то сидели в гостях у DJ Smash - смеялись, шутили и подумали, почему бы не сделать коллабу. Так и родилась эта идея, которая выросла в полноценный проект».



Севиль Велиева, солистка группы Artik&Asti

А сюрпризом для всех радиослушателей стало включение по видеосвязи DJ Smash, который поприветствовал многомиллионную аудиторию Радио Energy.







DJ Smash: «Привет, друзья! Я - DJ Smash, а вы – зрители и радиослушатели моей любимой станции Energy. К сожалению, я не смог присутствовать в прямом эфире. Благодарю, что вы слушаете и смотрите наши песни и клипы. А сейчас состоится премьера нашего, совместно с Artik&Asti, нового и главного хита этого лета - «СО2»!..»

«Жду тебя на дне, мне нравятся парни по-мутней». Так начинается припев “CO2”, автором текста которой является Наталья Гришковец, известная по песне “Беги, дорогая, беги”. Основная идея композиции заключается в том, что зачастую мужчины пытаются поймать в свои сети женщин, а на самом деле они даже и не подозревают, что происходит всё наоборот.

Музыканты также представили клип на новый сингл “СО2”, который объединил в себе мистический сюжет, яркие краски и жаркие танцы. Таинственная история, придуманная участниками коллектива и режиссером Катей Як, никого не оставит равнодушным, а красивая картинка и необычный видеоряд порадуют даже самых искушенных зрителей.

Необыкновенно красочным было и эксклюзивное выступление артистки для слушателей Радио Energy. Одновременно с радиоэфиром презентация нового трека стартовала по видеотрансляции в телеграмм-канале радиостанции. Увиденное даже заставило Саймона озадачиться вопросом «любит ли сама Севиль, когда ребята мутят воду?» Но солистка Artik&Asti только отшутилась - «Героиня данной песни, клипа, да, любит», и чтобы лучше понять смысл композиции, рекомендовала всем посмотреть и клип. В завершение программы Севиль пообещала в следующий раз прийти обязательно вместе с Artik.