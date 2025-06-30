Charli XCX ответила хейтерам на критику ее выступления на Glastonbury 2025

32-летняя поп-звезда Charli XCX возглавила концерт на The Other Stage в субботу вечером, и собрала огромную толпу по сравнению с хедлайнером Pyramid Stage Нилом Янгом.

Выступление Чарли можно было посмотреть на BBC One и BBC iPlayer, и многие, кто смотрел его дома, раскритиковали ее в социальных сетях за использование автонастройки вокала и предпочтение инструментальной фонограммы реальным музыкантам.



Charli XCX на Glastonbury 2025

Однако Чарли защитила свой сет, который в основном состоял из треков из ее хитового альбома Brat, и свое пение, настаивая на том, что она такой же «настоящий артист», как и любой участник группы.

В своем посте в соцсетях она написала:

«Мне очень нравятся эти комментарии в духе бумеров о выступлении в Гластонбери. Для меня это очень увлекательно. Как идея, что пение с преднамеренной автонастройкой делает тебя мошенником или что отсутствие традиционной группы внезапно означает, что ты не должен быть «настоящим артистом», — это как самая скучная идея из всех. Зевок, извини, просто уснула. Но, честно говоря… мне нравится этот дискурс. По моему мнению, лучшее искусство — это разделяющее и конфронтационное, и оно часто превращается в действительно интересную культуру, а не в нечто вроде чего-то нормального, легко понимаемого и в некотором роде забываемого».

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Помимо треков из альбома Brat, таких как Apple, Von Dutch, I Might Say Something Stupid и 360, Чарли также исполнила старые хиты Party 4 U и I Love It, а также бонусную песню Brat Guess.

В какой-то момент певица и автор песен Грейси Абрамс появилась на больших экранах, чтобы исполнить «Apple dance», который стал вирусным на TikTok в 2024 году.

В завершение своего выступления Чарли (Шарлотта Эмма Эйтчисон) отпила вина, а затем плескалась и извивалась под струями дождя, лившимися на нее со сцены.

В конце ее выступления на экранах появились сообщения:

«Большое спасибо, Гластонбери. Итак, мы сожгли его дотла, значит ли это, что Brat наконец закончился? Может быть, так и есть. Но, скорее всего, нет. Но мы должны были это сделать, и это выглядело круто. Я думаю, вы все доказали, что Brat — это навсегда. И, честно говоря, я не знаю, кем я буду, если все закончится».

Последний раз 32-летняя певица появилась на Glastonbury всего три года назад, когда она выступала на сцене John Peel Stage в 2022 году.