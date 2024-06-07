Charli XCX выпустила альбом «brat»

На старте своей карьеры исполнительница Charli XCX обращалась к ярким мотивам электропопа, посвящая свои песни желанию пуститься в пылкий подростковый бунт и проводить вечера в клубах. Впоследствии её музыка приобрела более абразивные и экспериментальные черты, что наиболее отчетливо проявилось в мини-альбоме «Vroom Vroom» и последующих работах.

Шестой студийный альбом артистки «brat» знаменует её возвращение к клубным корням. Атмосфера неудержимых ночных тусовок, в свою очередь, подкрепляется размышлениями Charli XCX о разочаровании в славе от осознания того факта, что успех не избавит от зависти и общественного давления с призывами остепениться и завести семью.



Charli XCX

Музыкальное оформление работы Charli XCX, а также её настроение подчёркивают осознанное желание Чарли вернуться в андерграунд после многолетнего стремления оказаться в центре внимания. Резкие танцевальные ритмы и мотивы экспериментальной электроники уравновешиваются искренней и глубокой лирикой артистки, которая вспоминает погибшую подругу и коллегу SOPHIE, а также делится со слушателями тревогой относительно развития своих отношений.

«У тебя была сила, подобная удару молнии. Когда я на сцене, иногда я вру, говорю, что мне нравится петь те песни, которые ты оставила после себя, и я знаю, что ты всегда говорила: «Плакать — это нормально»».