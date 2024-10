Charli XCX выпустила ремикс альбома Brat со звездами

В него вошли новые версии песен с летней пластинки «Brat», ставшей одним из самых обсуждаемых релизов 2024-го.



В записи ремикс-альбома приняли участие многие звездные гости. Так, Ариана Гранде отметилась в треке «Sympathy Is a Knife», Билли Айлиш – в «Guess», Лорд — в «Girl, So Confusing», The 1975 – в «I Might Say Something Stupid», а Bon Iver в «I Think About It All the Time». Также на пластинке можно услышать Кэролайн Полачек, Троя Сивана, Робин и Джулиана Касабланкаса из The Strokes.



Charli XCX

Ремикс «Guess» с Билли Айлиш уже стал настоящим хитом: трек возглавил британский чарт, занял 12-е место в Billboard Hot 100 и удостоился номинаций на MTV VMA и MTV EMA. А продюсер песни, американский музыкант The Dare, внезапно стал одним из самых модных артистов 2024-го. Его недавний дебютный альбом «What’s Wrong with New York?» сравнивают с творчеством легендарных LCD Soundsystem.

Альбом «Brat» вышел в июне 2024-го и стал шестой студийной работой Charli XCX. При его создании певица вдохновлялась клубной музыкой – в частности английской рейв-сценой 2000-х. Критики пришли в полный восторг от «Brat»: его средняя оценка составила 95 баллов из 100 возможных. Авторитетный портал Pitchfork и вовсе включил альбом в топ-10 лучших записей 2020-х годов. Релиз также получил номинацию на престижную британскую премию Mercury Music Prize, но проиграл инди-рок-группе English Teacher с альбомом «This Could Be Texas» (2024). В чартах «Brat» тоже показал себя неплохо, заняв второе место в британском хит-параде и третье – в американском Billboard 200.