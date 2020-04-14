«Звери» выпустили посвящение Чехову

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Группа «Звери» выпустила первый заглавный сингл «Одинокому везде пустыня» будущего альбома (слушать песню).

Эта композиция станет заглавным треком нового альбома группы, который увидит свет 17 апреля.

В альбом «Одинокому везде пустыня» войдет восемь треков, семь из которых названы в честь рассказов Антона Павловича Чехова, сообщали музыканты в официальном инстаграме коллектива. На обложке альбома изображен силуэт Чехова.

- Да и название нашего EP имеет непосредственное отношение к писателю, - признались участники группы «Звери».

«Звери»
«Звери»

Альбом «Одинокому везде пустыня» станет двенадцатым в дискографии коллектива.

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