«Звери» выпустили «У тебя в голове»

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Группа «Звери» выпустила сегодня мини-альбом «У тебя в голове», ставший площадкой для экспериментов.
Роман Билык, лидер «Зверей», успел за последний год дебютировать в главной роли в кино. Сыграв Майка Науменко в ленте Кирилла Серебренникова, он погрузился в совершенно новый для себя эмоциональный фон. А накопленный драматургический опыт направил в создание песен.

На подходе к своему второму десятку лет «Звери» стали злободневнее и по-хорошему злее. Более 10 альбомов за плечами — отличное время для метаморфоз, что под силу не всем. Новый мини-альбом группы «Звери» выступил площадкой для экспериментов. «У тебя в голове» — это пластинка, уменьшительно-ласкательная обёртка которой сбивает с толку, скрывая неожиданное по своему духу содержание. Артист уверенным курсом сменил легкомысленный тон своей музыки, вооружившись по пути острой иронией. В рамках мини-альбома группа раскрывает свое умение работать в разных жанрах. Но «У тебя в голове» не стал эклектичной компиляцией, вместо этого представая целостной работой, - сообщает пресс-релиз.

«Звери»
«Звери»

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