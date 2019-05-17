«Звери» выпустили «У тебя в голове»

«Так почему «10»? Потому что октябрь. Потому что юбилейный, – говорит группа презентуя новый релиз. – В альбоме главный герой с юмором задумывается о современных проблемах в песне «В моем городе» под суровые басы гитары, скептично усмехается над внутренней борьбой в «Бесах». Он мечтает и любит в печальной балладе «Уходи» и меланхоличной песне «Мы стали». А слова трека «Вечером» хочется скандировать уже после первого куплета.»

