«Звери» выпустили «У тебя в голове»

На подходе к своему второму десятку лет «Звери» стали злободневнее и по-хорошему злее. Более 10 альбомов за плечами — отличное время для метаморфоз, что под силу не всем. Новый мини-альбом группы «Звери» выступил площадкой для экспериментов. «У тебя в голове» — это пластинка, уменьшительно-ласкательная обёртка которой сбивает с толку, скрывая неожиданное по своему духу содержание. Артист уверенным курсом сменил легкомысленный тон своей музыки, вооружившись по пути острой иронией. В рамках мини-альбома группа раскрывает свое умение работать в разных жанрах. Но «У тебя в голове» не стал эклектичной компиляцией, вместо этого представая целостной работой, - сообщает пресс-релиз.
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