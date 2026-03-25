Тори Амос выпустила сингл «Shush»

После сингла «Stronger Together», в котором бэк-вокал исполнила дочь Амоса, песня «Shush» ​​призвана развить как политические темы, так и фантастический мир, созданный в «Временах драконов». Она также знакомит слушателей с вымышленной версией Амоса, вышедшего замуж за «опасного, властолюбивого миллиардера».

«Он олицетворяет то, с чем мы сейчас имеем дело, — объяснила Амос. — Он видит в конгрессменах, сенаторах и, вероятно, даже президентах людей, которые подотчетны ему и другим миллиардерам, которые считают, что нам с вами не следует голосовать. Он пытается воссоздать феодальную систему, которая существовала у нас сотни лет назад. Но она выглядит совсем иначе. Мы не выглядим так, будто находимся в окопах, в грязи. У нас теперь есть все эти крутые цифровые устройства. Так что, выглядит это по-другому. Но философия та же».



Как слышно на синглах, In Times of Dragons — это концептуальное, метафорическое звуковое произведение, размышляющее о демократии, тирании и «верующих в диктаторов демонах-ящерицах». Альбом выйдет 1 мая на лейбле Universal/Fontana и доступен для предварительного заказа.

В поддержку нового альбома Амос отправится в масштабный тур по Соединенным Штатам.

Книга "Времена драконов" является продолжением дебютной детской книги Амоса " Тори и музы" и сопровождающего её альбома , оба релиза которых состоялись в 2025 году.