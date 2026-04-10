Enter Shikari выпустили альбом «Lose Your Self»

Enter Shikari без анонсов выпустили альбом «Lose Your Self», это первая работа группы за три года (слушать альбом).

Как объяснил вокалист Рау Рейнольдс, они специально решили выпустить альбом без предупреждения. Поклонники будут слушать и воспринимать альбом целиком, не отвлекаясь на синглы.

Предыдущий альбом Enter Shikari «A Kiss for the Whole World» (2023) возглавил британский чарт и стал первым «номером один» в карьере группы. И это дало музыкантам больше творческой свободы. Они могли делать, что хотели, не думая, как это будут воспринимать.

«Lose Your Self» – альбом для людей, которые чувствуют себя изолированными от мира и думают, что не могут его изменить. Также Enter Shikari рассуждают о цифровой реальности и ее противостоянии реальности настоящей. Не обошлось и без иронии, и без оптимизма. По мнению Enter Shikari, если люди объединятся, они могут создать что-то сильное и красивое.

Уже совсем скоро группа поедет в тур. Он начнется 21 апреля с концерта в Дублине.

