Enter Shikari выпустили альбом «Lose Your Self»

Как объяснил вокалист Рау Рейнольдс, они специально решили выпустить альбом без предупреждения. Поклонники будут слушать и воспринимать альбом целиком, не отвлекаясь на синглы.

Предыдущий альбом Enter Shikari «A Kiss for the Whole World» (2023) возглавил британский чарт и стал первым «номером один» в карьере группы. И это дало музыкантам больше творческой свободы. Они могли делать, что хотели, не думая, как это будут воспринимать.



«Lose Your Self» – альбом для людей, которые чувствуют себя изолированными от мира и думают, что не могут его изменить. Также Enter Shikari рассуждают о цифровой реальности и ее противостоянии реальности настоящей. Не обошлось и без иронии, и без оптимизма. По мнению Enter Shikari, если люди объединятся, они могут создать что-то сильное и красивое.

Уже совсем скоро группа поедет в тур. Он начнется 21 апреля с концерта в Дублине.