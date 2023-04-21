Enter Shikari пробивается из тьмы во свет в A Kiss for the Whole World

Всего в альбом вошло 12 композиций, среди которых есть как вполне привычная смесь тяжелого гитарного звука и электроники, так и заигрывание со струнными, духовыми и отсылки к Симфонии № 9 Бетховена.

В преддверии выхода пластинки фронтмен группы Рау Рейнольдс в беседе с «Kerrang!» отмечал, что мир стал пугающим местом, в котором все труднее чувствовать себя счастливым. Однако, как отметили журналисты издания, писавшие ревью к альбому, перед лицом столь жизнеутверждающего искусства невозможно не улыбнуться. И с этим трудно не согласиться.



Enter Shikari

В своих текстах музыканты напоминают о том, как важно быть неравнодушным ко всему вокруг, поддерживать, помогать и чувствовать свою общность с другими людьми.

Что же касается музыки, то эксперименты Enter Shikari продолжаются: они оставляют место в своем творчестве как для стадионного звука, так и для странной околорейвовой электроники, которую можно расслышать в треке feed yøur søul.