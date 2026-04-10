Шура выпустил альбом «Я — суперстар» из песен телешоу

В альбом вошли песни, которые Шура исполнял на шоу «Суперстар! Битва сезонов» («Аист на крыше», «Сквозняки», «Струны», «Сны» и др.). На этом телепроекте канала НТВ певец стал победителем. Альбом открывает песня Ирины Дубцовой «О нем», которая уже выходила отдельным синглом.

«Для меня эта победа — гордость за себя и свою команду и, конечно, мощный стимул для дальнейшего развития! - рассказывал Шура по окончании шоу. - Я шёл только за первым местом, и всё получилось! В этот раз участие в «Суперстаре!» было сложнее предыдущих, потому что в «Битве сезонов» собрались лучшие из лучших. К тому же я выбрал сложный репертуар и проживал каждую песню на сцене всем сердцем. Непросто дались и съёмки — по 12 часов и больше на площадке, а их ещё нужно было совмещать с моим концертным графиком. Сон в какой-то момент стал просто непозволительной роскошью. В этом сезоне мне запомнились выступления с песнями «Сквозняки» Ирины Аллегровой и «О нём» — Ирины Дубцовой, а также номер с детским хором Игоря Крутого — «Аист на крыше», он получился очень ярким, проникновенным и трогательным. Теперь у меня в планах выпустить альбом с хитами из «Суперстара!», мои слушатели очень этого ждут. А я буду продолжать радовать их концертами по всей стране».



