Jethro Tull выпустил студийный альбом «Curious Ruminant»

В него вошли девять песен разной длительности, от двух с половиной минут до почти 17 минут.

В их записи приняли участие нынешние участники группы Иэн Андерсон (вокал, флейта, акустическая гитара), Дэвид Гудье (бас), Джон О'Хара (фортепиано, клавишные, аккордеон), Скотт Хаммонд (ударные) и Джек Кларк (гитара), а также бывший клавишник Эндрю Гиддингс и приглашенный барабанщик Джеймс Дункан.



Jethro Tull

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Анонсируя релиз, Jethro Tull обещали личные тексты на темы, отличающиеся от типичных историй из популярной музыки. «Curious Ruminant» – также первый альбом группы, записанный с новым гитаристом Джеком Кларком. Он присоединился к Jethro Tull в 2024 году.

«Это была возможность выразить некоторые личные точки зрения на нашу взаимозависимость с точки зрения «пить из одного колодца» — то есть дышать одним воздухом, жить на одной планете, зависеть друг от друга в плане доброй воли и пропитания и, возможно, как образ жизни, проявлять уважение и терпимость друг к другу, - рассказал о работе над пластинкой Андерсон в одном из интервью. - Когда у вас есть идея чего-то, и она кажется правдоподобной и осуществимой, то лучше всего приступить к ее реализации, особенно в моем возрасте. Мне всегда напоминают, что если я собираюсь что-то сделать, то лучше сделать это сейчас, а не ждать полгода или год, потому что может быть слишком поздно».

Долгое время Jethro Tull не выпускали альбомов: пластинка «The Zealot Gene» (2022) стала их первой работой после почти что 20-летнего перерыва. Однако, похоже, у группы открылось второе дыхание. В 2023-м Jethro Tull представили альбом «RökFlöte» – и вот теперь через неполные два года выпустили «Curious Ruminant».

Рецензии на новый релиз Jethro Tull пока положительные.