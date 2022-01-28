Jethro Tull выпустили альбом «The Zealot Gene», первый за 18 лет

Лидер Jethro Tull Иэн Андерсон впервые рассказал о том, что неизлечимо болен.

Диагноз «хроническая обструктивная болезнь легких» был поставлен музыканту два года назад. Об этом он рассказал в свежем выпуске программы «The Big Interview» на американском телеканале AXS TV.



Иэн Андерсон



Я собираюсь рассказать вам то, о чем ни разу до этого не сообщал публично. У меня неизлечимая болезнь легких, которую диагностировали пару лет назад. Я борюсь с этим недугом. У заболевания бывают периодические обострения — когда в легкие попадает инфекция и это вызывает серьезный...