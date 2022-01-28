Jethro Tull выпустили альбом «The Zealot Gene», первый за 18 лет

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Группа Jethro Tull выпустила свой новый студийный альбом «The Zealot Gene», ставший первым для них за 18 лет (слушать альбом).

«Альбом «The Zealot Gene», который начал создаваться еще в 2017 году, во многих отношениях стремится бросить вызов условностям в то время, когда бизнес гастролирующего и записывающегося артиста никогда не сталкивался с большей неопределенностью», - отмечают музыканты.

Jethro Tull
Jethro Tull

Лидер группы Jethro Tull Ян Андерсон не сомневается в том, какую роль мифы и темы библейского повествования сыграли в лирическом содержании нового альбома, заявив:

«Несмотря на то, что я питаю неподдельную симпатию к помпезности и сказочному повествованию Священной Книги, я все же чувствую потребность подвергать сомнению и проводить иногда нечестивые параллели с текстом. Цитаты повсюду, но они перемежаются элементами любви, уважения и нежности».

Оглядываясь назад на масштабную пандемию коронавируса, которая в конечном итоге положила конец гастрольным планам группы и надеждам на релиз 'The Zealot Gene' в 2020 году, Андерсон делится:

«Это было так неожиданно. Среди опасений и предупреждений научного сообщества и нескольких более просвещенных политиков мы все в неверии отступили в свои дома, чтобы переждать бурю».

Ранее были выпущены синглы и клипы на треки The Zealot Gene и Sad City Sisters. Кроме самого Яна Андерсона, все остальные музыканты ранее не принимали участия в записи альбомов группы. На этом альбоме нет гитариста Мартина Барра, впервые с 1969 года.

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