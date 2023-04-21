Jethro Tull выпустила новый альбом «RökFlöte»

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Группа Jethro Tull презентовала свой 23-й студийный альбом «RökFlöte» (слушать альбом).

Лонгплей вышел всего год спустя после релиза альбома «The Zealot Gene», который стал первым альбомом группы за 18 лет.

«Название этого альбома претерпело одно или два небольших изменений по пути. Я начал с идеи преимущественно инструментального альбома для рок-флейты. Когда объект посвящения альбома появился сам собой, меня привлек термин «Рагнарёк» из скандинавской мифологии — их версия апокалиптического конца света или библейского Армагеддона. Сценарий «финального противостояния» распространен повсеместно и присущ, например, индуизму, христианству и исламу. «Рагнарёк» переводится как «судьба богов», часть rök в слове означает судьбу, курс, направление, с прочно закрепленным умлаутом в слове из-за германского происхождению древнескандинавского языка. Потому и флейта стала «Flöte» в соответствии с таким правописанием. Я просто не могу упустить прекрасную возможность для хорошего и законного умлаута», - говорит Иэн Андерсон.

Jethro Tull
Jethro Tull

Напомним, что изначально журналисты распространяли предположения, что прошлогодний альбом «The Zealot Gene» будет финальной пластинкой в карьере Jethro Tull, но уже в феврале 2022-го Иэн Андерсон заявил о старте работы над следующей пластинкой.

«Очевидно, что в моем возрасте время на исходе, и мне повезло, что я еще активен, умственно и физически дееспособен. Но это не продлится вечность», — объяснил он такие активные темпы работы.

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