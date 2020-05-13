Иэн Андерсон рассказал о неизлечимой болезни

Диагноз «хроническая обструктивная болезнь легких» был поставлен музыканту два года назад. Об этом он рассказал в свежем выпуске программы «The Big Interview» на американском телеканале AXS TV.



Иэн Андерсон

Я собираюсь рассказать вам то, о чем ни разу до этого не сообщал публично. У меня неизлечимая болезнь легких, которую диагностировали пару лет назад. Я борюсь с этим недугом. У заболевания бывают периодические обострения — когда в легкие попадает инфекция и это вызывает серьезный бронхит. В такие моменты в течение двух-трех недель выходить на сцену и играть концерты становится действительно тяжелым испытанием. Но, держу сейчас пальцы скрещенными, вот уже 18 месяцев таких обострений не было. Я принимаю лекарства. Если я нахожусь в комфортной среде с чистым воздухом, то чувствую себя в порядке. Но дни мои все равно сочтены. Пока, слава Богу, это еще не влияет на мою повседневную жизнь. Я до сих пор могу побежать за отъезжающим автобусом.

Рассуждая о причинах заболевания, Андерсон заподозрил связь с одной из традиционных составляющих многих концертов:

Эта болезнь характеризуется тем, что твои легкие теряют возможность насыщать кровь кислородом. Я провел 50 лет на сцене рядом с теми чертовыми вещами, которые называются дымовыми машинами. Я действительно верю, что это одна из основных причин моего недуга.

Андерсон основал Jethro Tull в 1967 году. За свою долгую карьеру группа успела выпустить более 20 студийных альбомов и стать одной из ключевых коллективов в истории прогрессивного рока.