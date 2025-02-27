Билли Айдол описал свою карьеру в «Still Dancing»

Автобиографическая песня отсылает к одному из самых больших хитов Айдола «Dancing with Myself» и описывает его музыкальный путь: от скромных панк-корней до статуса рок-звезды. Это отражено и в музыке, и в видео, снятом режиссером Стивеном Себрингом.

«В начале песни я вспоминаю ранние времена в Лондоне, когда я жил в сквотах или в квартирах друзей, все мои вещи были в пластиковом пакете. Все дома и на работе говорили вам, что то, что вы делаете, никому не нужно. Но панк-рок дал мне возможность. Меня окружали люди, которые любили музыку так же глубоко, как и я, и готовы были отбросить осторожность, чтобы поверить в то, что я делаю. Как сказано в песне, на моем пути было много моментов, когда я вел себя саморазрушительно. Но что помогло мне выжить, так это непоколебимая вера в музыку, которая зародилась много лет назад. Это был величайший подарок из всех», - рассказывает Айдол.

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«Dream Into It» станет первым полноформатным студийным альбомом Биллм с 2014 года. Релиз состоится 25 апреля 2025 года. Альбом включает в себя девять песен, в записи которых приняли участие и приглашенные музыканты – Аврил Лавин, Джоан Джетт и Элисон Моссхарт из Kills.



Billy Idol

Через несколько дней после выпуска пластинки Айдол отправится вместе с Джоан Джетт и Blackhearts в ранее объявленный тур по Северной Америке. Он начнется 30 апреля в Финиксе.

Трек-лист альбома «Dream Into It: