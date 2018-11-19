Billy Idol стал американцем

"Хороший день для церемонии натурализации. Поздравляем Билли Айдола с тем, что сегодня в Лос-Анджелесе он стал новым гражданином США", — отмечает ведомство.

Сообщение проиллюстрировано фотографиями с церемонии, на одной из них Билли Айдол в левой руке держит американский флажок, а правую поднял для произнесения клятвы, пишет РИА Новости. На другой — он держит документ о получении гражданства.



Билли Айд

Билли Айдол родился в Англии в 1955 году, его настоящее имя — Вильям Майкл Альберт Броуд. В Великобритании он создал группу Generation X, однако после ее распада переехал в США в 1981-м, где начал сольную карьеру в Нью-Йорке. Его альбомы не раз становились "золотыми" и "платиновыми".