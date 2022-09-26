Билли Айдол решил повеселиться в «The Cage»

Альбом получился гитарным, в нем больше рока и веселья по сравнению с EP «The Roadside» (2021), на котором Билли рефлексировал о своем прошлом.
«На последнем EP мы как бы разогревались. Этот мини-альбом принесет вам гораздо больше. Больше гитар. И очень много веселья. Нас очень воодушевил тот факт, что мы не играли концерты пару лет, и вдруг мы вырвались на сцену, и это как бы пробудило в нас то, каким может быть следующий EP. Что в нем должно быть больше гитарной энергии и чертовщинки, больше рок-н-ролла, больше бунта! Суть в том, что нам самим было очень весело его записывать», - говорит Билли Айдол.
В поддержку релиза Билли ранее выпустил клипы на треки «Cage» и «Running From The Ghost».
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