Билли Айдол решил повеселиться в «The Cage»

"Хороший день для церемонии натурализации. Поздравляем Билли Айдола с тем, что сегодня в Лос-Анджелесе он стал новым гражданином США", — отмечает ведомство.



Сообщение проиллюстрировано фотографиями с церемонии, на одной из них Билли Айдол в левой руке держит американский флажок, а правую поднял для произнесения клятвы, пишет РИА Новости. На другой — он держит документ о получении гражданства.



Билли Айд



Билли Айдол родился в Англии в 1955 году, его настоящее имя — Вильям Майкл