«Total / Cherkunova» выпустил блюз «Индиго синим»

Песня написана самой Мариной в соавторстве с композитором, саундпродюсером и гитаристом группы Ильёй Андрусом.
На выходе получился раскатистый приблюзованный трек, который сможет удивить поклонников группы, привыкших к альтернативно-электронному звучанию музыки коллектива. Песня, припев которой запоминается после первого же прослушивания, претендует пополнить коллекцию самых главных «тотальных» песен.
«Весна — и моему «внутри» стало просто необходимо подытожить, расставить акценты и высказаться в песне. Я верю, что вы услышите то, о чём шепчет мне сердце», - говорит Марина Черкунова.
Премьера песни состоялась на Нашем Радио в программе «фАнотека».
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