«Total / Cherkunova» выпустил блюз «Индиго синим»

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Группа «Total / Cherkunova» во главе с солисткой Мариной Черкуновой выпустила свою первую премьеру этого года, сингл «Индиго синим» (слушать песню).

Песня написана самой Мариной в соавторстве с композитором, саундпродюсером и гитаристом группы Ильёй Андрусом.

На выходе получился раскатистый приблюзованный трек, который сможет удивить поклонников группы, привыкших к альтернативно-электронному звучанию музыки коллектива. Песня, припев которой запоминается после первого же прослушивания, претендует пополнить коллекцию самых главных «тотальных» песен.

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Марина Черкунова
Марина Черкунова

«Весна — и моему «внутри» стало просто необходимо подытожить, расставить акценты и высказаться в песне. Я верю, что вы услышите то, о чём шепчет мне сердце», - говорит Марина Черкунова.

Премьера песни состоялась на Нашем Радио в программе «фАнотека».

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