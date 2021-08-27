«Total» и «Жгучие» прошлись «По улицам Питера»

«По улицам Питера» – лирическая песня-посвящение Северной столице. История внезапно вспыхнувшего чувства любви, разделённого границами и расстоянием. Соавтором и продюсером трека выступил композитор Вячеслав Тюрин.

«Жгучие» – молодая поп-рок группа из Смоленска: простые песни о самом важном в сочетании электронного звучания с живыми гитарами. Total/Cherkunova – легенды отечественного поп-рока нулевых, исполнители бессмертного хита «Бьёт по глазам адреналин».



Total/Cherkunova и «Жгучие»

Рождение песни происходило поэтапно: пару лет назад был готов текст и черновик музыки. В конце прошлого года под руководством Вячеслава Тюрина была завершена предварительная запись трека в окончательной аранжировке. Весной 2021 возникла идея исполнить композицию в дуэте с Мариной Черкуновой – солисткой группы "Total/Cherkunova", для чего музыканты встретились в июне в одной из московских студий. В июле состоялась поездка в Санкт-Петербург, логичным итогом которой оказался видеоклип, который, также как и сингл, увидел свет 27 августа.

Релиз состоялся на рекорд-лейбле "Reflexmusic".

О создании песни вспоминает автор текста Екатерина Светайло:

«Для меня песня "По улицам Питера" очень личная: 10 лет назад я жила и работала в Санкт-Петербурге, где познакомилась с иностранцем, который приехал в Россию на месяц, чтобы пройти языковую практику. Помню наши свидания у Фонтанки и в Михайловском саду, как мы общались на моем ломаном английском и его непонятном русском. Санкт-Петербург - это идеальная декорация для истории любви, ведь здесь каждый переулок пропитан романтикой. Итогом нашего красивого романа стало предложение руки и сердца, но я испугалась переезда в чужую страну и отказала. Позже в своих мыслях я много раз бежала по улицам Питера в аэропорт Пулково, чтобы сказать ему совсем другие слова... Даже сейчас, спустя 10 лет, для меня это очень эмоциональные воспоминания, поэтому и появились такие живые стихи с детализацией города, переживаний и тактильных ощущений. Эта песня о том, что любовь нельзя отпускать просто так, если чувства сильные - нужно обязательно об этом говорить, а иногда даже кричать на всю улицу».