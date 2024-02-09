Total / Cherkunova призвала просто любить

Слова песни — Марина Черкунова, музыка — Марина Черкунова, Константин Микрюков. Режиссёр клипа — Константин Микрюков, поместивший Черкунову в локации около Москва-Сити и на некую лужайку в лесу, где Марина с хищным выражением лица призывает «любить, и нам ответит Земля».
«Крик души, внешнее отражение внутренних переживаний. Это первая сольная работа группы с 2022 года. «Просто любить» — как обращение к миру, напрочь погрязшему в конфликтах и катастрофах. «Просто любить» — как воззвание к человечеству, забывшему о духовном в бешеной погоне за материальным. «Просто любить» — как каждодневный наказ самому себе. «Кажется, пришла пора просить прощения...»», говорится в пресс-релизе.
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