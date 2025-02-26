Swans выпустили первый сингл I Am a Tower из будущего альбома Birthing

С Майклом Джирой у руля Birthing был записан и спродюсирован в Берлине в течение последних двух лет. В нем представлен большой список участников, включая постоянных соавторов Кристофа Хана, Фила Пулео, Дженнифер Джиру, Дану Шехтер и Ларри Малленса. Джира также обещает, что Birthing станет последним альбомом Swans «в этом режиме», а последующие релизы и туры будут существовать в более сдержанной манере.



Swans

«Этот альбом, в сочетании с недавним концертным релизом Live Rope, представляет собой мой последний набег (как продюсера/импресарио) во всепоглощающие звуковые миры, которые были моей одержимостью в течение многих лет. Мы сделаем последний тур в этом режиме ближе к концу 2025 года, и все, — сказал Джира в заявлении. - После этого Swans продолжат, пока я смогу, но в значительно урезанном виде. Намеки на это направление можно найти в нескольких моментах текущего альбома. В то же время я надеюсь, что музыка обеспечивает позитивную и плодородную атмосферу, в которой можно мечтать».

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Новая песня Swans «I Am a Tower» определенно подхватывает вышеупомянутые «всепоглощающие звуковые миры» с 20-минутным звучанием, медленно нарастающим ужасом и скандированием Джирой какого-то спиритического сеанса на протяжении всего трека. После легкой передышки в середине трека песня расцветает в драйвовый рок-грув с победным пением Джиры «I Am a Tower».

У Джира запланирован европейский тур вместе с Hahn этой весной, но подтверждено, что в этом году появятся и другие концерты Swans. Как и обещал Джира, это будут последние концерты Swans «в этом режиме», поэтому ожидайте, что их будущие концерты будут более интимными и/или эмбиентными, чем обычная стена звука.