Джо Бонамасса ищет путь к спасению в «Shake This Ground»

Песня написана в соавторстве с кантри-исполнителем Джеймсом Хаусом.
Композиция повествует о непростых временах в отношениях и подсказывает, как отыскать путь к их спасению, пока не стало слишком поздно.
«Это песня, которую мы с написали с Джеймсом Хаусом случайно пару лет назад. И вот, наконец, она обрела законченный вид, — поделился Джо. — Мне нравится, как Джеймс пишет тексты. Они поются сами по себе и имеют хороший смысл. Все отличные песни в итоге находят своё время и место. Так случилось и с «Shake This Ground»».
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