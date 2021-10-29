Joe Bonamassa выпустил новый альбом «Time Clocks»

Выдающийся блюз-роковый гитарист Джо Бонамасса выпустил новый альбом «Royal Tea» (слушать альбом).

В альбом вошли 10 треков. Как рассказал гитарист и вокалист, работа над альбомом проходила в студии Abbey Road, а вдохновение для нового материал Джо черпал в музыке Эрика Клэптона, Джеффа Бека, Джона Мейолла и Cream.







Кроме музыкантов концертной группы Бонамассы, в записи пластинки приняли участие бывший гитарист Whitesnake Берни Марсден, бывший автор песен Cream Пит Браун, пианист Джулс Холланд и продюсер Кевин Ширли.



Joe Bonamassa - «Royal Tea»



«Я лично очень рад, что вы все это...