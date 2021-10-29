Joe Bonamassa выпустил новый альбом «Time Clocks»

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Блюз-рок музыкант Джо Бонамасса выпустил новый, пятнадцатый по счету, студийный альбом «Time Clocks» (слушать альбом).

Диск был записан в Нью-Йорке в начале 2021-го. Напомним, что предыдущий альбом «Royal Tea» вышел в 2020 году.

«То, что начиналось с намерения просто сделать альбом в формате трио, превратилось, вероятно, в мою самую авантюрную и интересную запись на сегодняшний день», — прокомментировал Бонамасса.

Joe Bonamassa
Joe Bonamassa

Участие в записи приняли Стив Маки (бас-гитара), Лахи Доули (пианино), Антон Фиг (барабаны), Банна Лаури (диджериду), Бобби Саммерфилд (перкуссия), а также бэк-вокалисты Махалия Барнс, Хуанита Типпинс и Принни Стивенс.

В поддержку альбома уже вышли клипы на синглы «Notches», «The Heart That Never Waits» и заглавную «Time Clocks».

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