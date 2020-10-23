Joe Bonamassa выпустил «лучший» альбом «Royal Tea»

В альбом вошли 10 треков. Как рассказал гитарист и вокалист, работа над альбомом проходила в студии Abbey Road, а вдохновение для нового материал Джо черпал в музыке Эрика Клэптона, Джеффа Бека, Джона Мейолла и Cream.

Кроме музыкантов концертной группы Бонамассы, в записи пластинки приняли участие бывший гитарист Whitesnake Берни Марсден, бывший автор песен Cream Пит Браун, пианист Джулс Холланд и продюсер Кевин Ширли.



Joe Bonamassa - «Royal Tea»

«Я лично очень рад, что вы все это услышите. Я считаю, что это лучшая работа, которую мы сделали за последнее время. Наслаждайтесь!!», - написал Джо Бонамасса.



Joe Bonamassa