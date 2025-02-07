Джо Бонамасса и Сэмми Хагар создали мистический блюз

Песня посвящена встрече с гадалкой, которая не хочет раскрывать всю правду герою, оставляя его наедине с тем, что ему лучше не знать.

«Сэмми прислал нам сырой набросок блюзовой песни, когда я и Джо работали в одной из студий Греции, — рассказал продюсер Кевин Ширли. — Мы сделали на его основе неприукрашенный, колючий блюз. Местами он несет в себе потустороннюю энергетику, а местами навеивает атмосферу Французского квартала Нового Орлеана. Джо сыграл весь трек на акустической гитаре Ovation, подключенной к перегруженному усилителю, что дало хаотичный, тяжелый и почти пугающий звук. Мы хотели создать необычную атмосферу, которая бы соответствовала тексту, и мы в восторге от того, что у нас получилось».

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Joe Bonamassa

Сэмми Хагар дополнил:

«Черт возьми, все получилось отлично… Трек — просто монстр!»