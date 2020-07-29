Джо Бонамасса рассказал о новом альбоме

Джо записал диск в знаменитой лондонской студии Abbey Road. Весь альбом был вдохновлен работами Джеффа Бека, Джона Мэйолла и Эрика Клэптона. В записи нового лонгплея принимали участие бывший гитарист Whitesnake и ключевой соавтор Дэвида Ковердэйла Берни Марсден, автор текстов трио Cream Пит Браун и пианист-телезвезда Джулз Холланд. Плюс постоянная группа Бонамассы: клавишник Риз Уайненс, басист Майкл Родз и легендарный студийный барабанщик Антон Фиг.



Joe Bonamassa

«Я давно мечтал встряхнуться и пуститься в приключения. Запись в Лондоне на Эбби Роуд сделала свое дело. Это действительно звучит по-британски. Мы с Берни заканчивали фразы друг друга, и у нас друг с другом сразу возникла химия. Мы сделаны из одного теста. Берни — великий автор песен и отличный мелодист. Я горжусь работой с ним», — рассказал Бонамасса.

В прошлую пятницу музыкант представил сингл и клип «Why Does It Take So Long To Say Goodbye».