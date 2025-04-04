Культовый альбом Chicago II выйдет в ремиксе, стерео и квадро

Издание на Blu-ray включает его новую версию вместе со стерео, квадрофоническими и 5.1-миксами в высоком разрешении и поступит в продажу 25 апреля. Ремиксованный альбом также выйдет на двойном 140-граммовом виниле 23 мая. Оба издания поступят в продажу через Rhino, и они доступны для предварительного заказа уже сейчас.



Chicago II

«Когда альбом Chicago II вышел в январе 1970 года, он мгновенно стал сенсацией, — комментирует лейбл. - Основные композиторы Джеймс Панков и Роберт Лэмм стали источником хитов группы, вошедших в десятку лучших, включая Make Me Smile и Colour My World, а также 25 or 6 to 4, которая стала одной из фирменных песен группы».

«Для сведения альбома мы получили миксы с многодорожечных лент, что позволило Стивену вывести элементы, которые были приглушены или затоплены, — объясняет Рино. - В результате получилась версия Chicago II, которая может похвастаться ясностью, напором и четкостью, которых у нее не было раньше».

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Уилсон добавляет: «Работая с файлами высокого разрешения 96K/24 бит, я изолировал каждый элемент сессий записи, что означало, что я мог перестроить микс, начиная с барабанов, воссоздавая как можно точнее эквализацию, стереорасположение, реверберацию, другие эффекты и изменения громкости каждого отдельного инструмента или вокала, но в то же время стремясь добиться четкости и ясности в общем звучании».

Он продолжает:

«Настолько богатым был их творческий пласт в то время, что, как и их дебютный альбом, и последовавший за ним альбом, это был набор из двух пластинок. Фактически, с беспрецедентной смелостью, серия двойных альбомов была прервана только их четвертым, который был четверным (живым сетом!). Я считаю все эти альбомы классикой, но, возможно, Chicago II — выдающийся шедевр. В нем есть все: моменты нежной красоты, мощные риффы и джаз-рок выжженной земли, запоминающиеся мелодии и великолепные вокальные гармонии. Когда я впервые услышал его в подростковом возрасте, я был очарован смесью джаза, блюза, поп-музыки, классики, прогрессивного и тяжелого рока, включающей как импровизационные элементы, так и замысловатые аранжировки. Как это вообще может сочетаться? Но это так — и это блестяще».