«Моя Мишель» и Дмитрий Нагиев перепели хит Боярского «Всё пройдёт»

Опубликовано пользователем

Песня Михаила Боярского «Всё пройдёт» в исполнении группы «Моя Мишель» и Дмитрия Нагиева стала саундтреком к сериалу KION «Актёрище» (слушать песню).

Помимо звёздного дуэта, в записи принимали участие хор детской музыкальной студии «Белый Пароход» и Московский оркестр современной музыки OpensoundOrchestra.

«Мы хотели сделать что-то хрупкое, нежное, но в то же время дышащее и живое. Поэтому решили записать большой оркестр и детский хор, чтобы он давал ощущение такой наивности, искренности и ностальгии. Мы выбрали эстетику советского Гостелерадио, чтобы создать ту самую зыбкую, трепетную ностальгию. Ту, что ощущается не только людьми, выросшими в то время, но и всеми, кто хотя бы раз в жизни хотел вернуться в точку, где всё ещё возможно», — комментирует Моя Мишель.

Моя Мишель
Моя Мишель

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!

О вокальных способностях Дмитрия Нагиева Таня Ткачук высказалась так:

«Мы ожидали худшего, но Дмитрий Нагиев вполне прилично поет. То есть там были какие-то мелкие правки, но он действительно прилично поет».

Релиз осуществил МТС Лейбл.

Быстрый поиск: 