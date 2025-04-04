«Моя Мишель» и Дмитрий Нагиев перепели хит Боярского «Всё пройдёт»

«Моя Мишель» выдала альбом «Ангелы и не очень» в разных измерениях Группа «Моя Мишель» выпустила альбом «Ангелы и не очень» (слушать альбом). В альбом вошло 15 треков, в том числе изданные ранее «Облака» и «Город Ангелов», 9 основных и 6...

Солистка «Моя Мишель» рассказала о несостоявшемся фите с Димой Биланом Солистка популярной группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук недавно поделилась интересными подробностями... В интервью Татьяна рассказала, что попытка создания совместной композиции не увенчалась успехом:...

Итоги премии «Виктория-2025» 1 марта на сцене Live Арены состоялась юбилейная церемония вручения Российской национальной... Это было грандиозное шоу, которое собрало главных звезд российской сцены и стало по-настоящему...

Яндекс Музыка даст возможность отправить любимому артисту «донателки» В преддверии Дня всех влюбленных Яндекс Музыка запустила проект «Послушай, это любовь!». В рамках проекта подписчики Яндекс Музыки смогут отправить артистам с подключенными донатами особые...