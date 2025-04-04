«Моя Мишель» и Дмитрий Нагиев перепели хит Боярского «Всё пройдёт»

Помимо звёздного дуэта, в записи принимали участие хор детской музыкальной студии «Белый Пароход» и Московский оркестр современной музыки OpensoundOrchestra.
«Мы хотели сделать что-то хрупкое, нежное, но в то же время дышащее и живое. Поэтому решили записать большой оркестр и детский хор, чтобы он давал ощущение такой наивности, искренности и ностальгии. Мы выбрали эстетику советского Гостелерадио, чтобы создать ту самую зыбкую, трепетную ностальгию. Ту, что ощущается не только людьми, выросшими в то время, но и всеми, кто хотя бы раз в жизни хотел вернуться в точку, где всё ещё возможно», — комментирует Моя Мишель.
О вокальных способностях Дмитрия Нагиева Таня Ткачук высказалась так:
«Мы ожидали худшего, но Дмитрий Нагиев вполне прилично поет. То есть там были какие-то мелкие правки, но он действительно прилично поет».
Релиз осуществил МТС Лейбл.
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