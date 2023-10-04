«Моя Мишель» вспоминает прошлое в клипе «Ветер меняет направление»

Режиссер клипа - Артем Кияшко, до этого он уже работал с группой «Моя Мишель» в клипе «Пташка». Новый клип отсылает по визуальной эстетике к последним клипам Тейлор Свифт.

Клип «Ветер меняет направление» стал продолжением серии клипов «Пташка» и «Снегири». В новом видео главные герои, которых играют солистка «Моей Мишели « Таня Ткачук и актер Влад Прохоров, стали заложниками прошлого. По сюжету девушка собирает вещи в деревянном доме, в котором они когда-то жили вдвоем, как вдруг пианино начинает играть само по себе. На протяжении всего видео ее посещают призраки воспоминаний о совместных счастливых моментах. Яркие и солнечные дни вместе меняются на холодные и тусклые в одиночестве, фотография разбивается на множество осколков, символизируя завершение отношений.



Моя Мишель

«Время, точно ветер, сносит все между бывшими возлюбленными. А ураган из листьев и клочков бумаги будто переносит героев в какую-то сумрачную зону, где они не могут отпустить друг друга».

В конечном счете, героиня тоже постепенно исчезает из дома.

«Ветер меняет направление, все меняется в жизни, многое исчезает, в том числе, к сожалению, и любовь», - говорит Таня Ткачук.