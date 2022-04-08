«Моя Мишель»: Я теперь могу писать и без таких крупных депрессий!

«Да, это правда. Но я уже научилась писать без разбитого сердца. Я теперь могу писать и без таких крупных депрессий».

В эфире прозвучала ее последняя работа о потерянной любви «Пташка», созданная в сотрудничестве с казахстанским рэп-исполнителем Dose. На стриминговых площадках трек вышел в середине марта этого года, а для эфира «Радио Romantika» это была настоящая премьера. Певица также поделилась своими творческими планами. В частности, она сообщила, что приостановила какие-либо съемки клипов из-за непонятной ситуация с YouTube и клип на песню «Пташка» пока не планируется.

Но есть другие хорошие новости – группа активно работает над новым альбомом и возобновила свою концертную деятельность. Недавно при полном аншлаге состоялся долгожданный концерт в Питере, а 16 апреля «Моя Мишель» выступит в Москве в клубе «Урбан».

«16 апреля у нас концерт в новом столичном клубе «Урбан». Мы споем новые песни, старые песни, все любимые песни. А сама программа будет отличаться от всех предыдущих. Обычно у нас программа – это «гора», когда эмоциональный пик наступает где-то в середине. Теперь по драматургии все запланировано иначе – мы будем опускаться на дно, а потом опять подниматься и парить».





Также Татьяна рассказала о том, как началось сотрудничество с «Би-2», которое впоследствии вылилось в самые различные коллаборации.

«Паша Шевчук - продюсер, друг и т.д., - работал над одним фильмом, который в итоге так и не вышел из-за пандемии. Он попросил меня спеть для актрисы пилот песни «Медленная звезда», но началась пандемия, фильм не сняли, а музыка осталась. А у нас с «Би-2» общий свето-режиссёр Давид Мисакян, он показал эту демку Шуре и ему понравилось. Так и начали, то одно, то другое, то третье. Я уже с ними и с оркестром выступала, так что да, спелись конкретно».

Татьяна пояснила ведущему утреннего эфира «Радио Romantika» Тимуру Соколову, что Павел Шевчук всегда был музыкальным продюсером группы, в том числе и до расторжения контракта с продюсерским центром Игоря Матвиенко. Ему она абсолютно доверяет.

«Паша – это единственный человек, которому я могу доверить какой-то сырой вариант, рыбу текста, перед которым у меня нет каких-либо комплексов. Еще он вместо меня выполняет функцию хлыста в группе. А я делаю вид, что я хорошая. На самом деле я и правда хорошая, но просто не люблю быть строгой в коллективе. Я могу ему шепнуть на ухо, а он уже устраивает «акции». Павло Шевчук всегда был музыкальным продюсером, Игорь был именно генеральным продюсером. В какой-то момент все поняли, что мы всегда хотели разного. Игорь хотел, чтобы «Моя Мишель» была «поп-рэп» по типу как в «Темные аллеи» с DJ SMASH и продолжила работать в этом направлении. А я хотела работать в своем направлении и поэтому «Моя Мишель» в какой-то момент встала на hold, а меня это не очень устраивало. Мне хотелось большего, мне хотелось самостоятельности. Надо было уже расставаться, чтобы друг другу не делать больно. Это мы и сделали, расстались нормально, друзьями».