Ваня Дмитриенко и Таня Ткачук рассекретили «Рыбку» накануне релиза

Опубликовано пользователем

Трек Вани Дмитриенко и солистки группы «Моя Мишель» Тани Ткачук, который стартует на цифровых платформах 16 июня, прозвучал в Саймон-шоу вечером накануне премьеры (слушать песню).

Ваня Дмитриенко и солистка группы «Моя Мишель» устроили эксклюзивную предпремьеру прямо в студии Радио Energy. Музыканты вживую спели общий трек и рассказали ведущим Саймон-шоу историю появления общей «Рыбки».

«Это летний хит. Ваня спел одну строчку в соцсетях, я в шутку отправила ему свой вариант трека. А он выставил его в сториз и попросил фанатов уговорить меня на коллаборацию. Я просыпаюсь утром, а там такое… Мне написали все Ванины фанаты», – вспомнила Татьяна Ткачук.

Ваня Дмитриенко и Таня Ткачук
Ваня Дмитриенко и Таня Ткачук

Даже в этот момент, пока они на Радио Energy, «Рыбка» еще в стадии доработки, призналась Таня Саймону и его соведущей-модели Саше Маслаковой.

«Мы вот буквально сейчас доводим его, – добавила она. – Он выходит завтра, а ваши слушатели смогли услышать его раньше остальных».

Ваня Дмитриенко и Таня Ткачук рассказали о новом треке
Ваня Дмитриенко и Таня Ткачук рассказали о новом треке

У Вани Дмитриенко, помимо выхода нового трека, еще одно важное событие – он оканчивает школу. Сдает литературу, русский язык, математику, строит планы пойти учиться дальше.

«Я считаю, надо подавать пример подросткам, – рассказал Ваня в эфире Радио Energy. – Хочу по-настоящему на кинорежиссуру, хочу по правде разбираться в том, как снимаются клипы, как работают режиссеры, понимать их слова и идеи».

Ваня мечтает стать режиссером
Ваня мечтает стать режиссером

У Тани Ткачук позади и школа, и университет, но разницы поколений в работе с Ваней она не почувствовала, поделилась солистка группы «Моя Мишель».

«Во-первых, Ваня умнее меня. Во-вторых, у него отличное чувство юмора. В-третьих, он все время тусуется со «старичками», поэтому уже привык», – заявила певица.

Быстрый поиск: 