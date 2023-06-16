Ваня Дмитриенко и Таня Ткачук рассекретили «Рыбку» накануне релиза

16 лет назад вокалистка и основательница группы «Моя Мишель» собрала свой первый музыкальный коллектив The Fragments и начала писать песни, вспомнила Татьяна Ткачук на дне рождения Радио Energy.





Дмитрий Филатов из Filatov&Karas именно в то время обзавелся «первой тачкой» и, хоть не вылезал с ней из сервиса, умудрился записать первый сольный альбом.

