Ваня Дмитриенко и Таня Ткачук рассекретили «Рыбку» накануне релиза

Ваня Дмитриенко и солистка группы «Моя Мишель» устроили эксклюзивную предпремьеру прямо в студии Радио Energy. Музыканты вживую спели общий трек и рассказали ведущим Саймон-шоу историю появления общей «Рыбки».
«Это летний хит. Ваня спел одну строчку в соцсетях, я в шутку отправила ему свой вариант трека. А он выставил его в сториз и попросил фанатов уговорить меня на коллаборацию. Я просыпаюсь утром, а там такое… Мне написали все Ванины фанаты», – вспомнила Татьяна Ткачук.
Даже в этот момент, пока они на Радио Energy, «Рыбка» еще в стадии доработки, призналась Таня Саймону и его соведущей-модели Саше Маслаковой.
«Мы вот буквально сейчас доводим его, – добавила она. – Он выходит завтра, а ваши слушатели смогли услышать его раньше остальных».
У Вани Дмитриенко, помимо выхода нового трека, еще одно важное событие – он оканчивает школу. Сдает литературу, русский язык, математику, строит планы пойти учиться дальше.
«Я считаю, надо подавать пример подросткам, – рассказал Ваня в эфире Радио Energy. – Хочу по-настоящему на кинорежиссуру, хочу по правде разбираться в том, как снимаются клипы, как работают режиссеры, понимать их слова и идеи».
У Тани Ткачук позади и школа, и университет, но разницы поколений в работе с Ваней она не почувствовала, поделилась солистка группы «Моя Мишель».
«Во-первых, Ваня умнее меня. Во-вторых, у него отличное чувство юмора. В-третьих, он все время тусуется со «старичками», поэтому уже привык», – заявила певица.
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