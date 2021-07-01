«Би-2» и «Моя Мишель» выпустили инсайт-видео «Падал свет»

Песня авторства Михаила Карасёва, идеолога проекта «Нечётный воин», была записана в коллаборации с целой плеядой известных музыкантов: группой «Моя Мишель»; пианистом Глебом Колядиным, барабанщиком группы «Сплин» Алексеем Мещеряковым и бас-гитаристом Антоном Давидянцем. Также в записи принял участие экс-гитарист культовых групп «Кино», «Поп-механика» и «Ю-Питер» Юрий Каспарян; свою партию он исполнил именно на той гитаре, звучание которой можно слышать в легендарной песне «Кино» - «Перемен!».

Для создания видеоряда к новому треку была приглашена известная британская художница Элис Блумфилд. Стиль лондонского мастера изобразительных искусств часто описывается как «роскошный, волнующий и неряшливый», напоминающий традиционные японские комиксы манга с узнаваемыми чертами лица и тела. Элис уже неоднократно принимала участие в создании музыкальных клипов для самых разных коллективов, однако инсайт-видео на трек «Падал свет» станет дебютом лондонской художницы для русскоязычной аудитории.