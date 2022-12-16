«Моя Мишель» сделала альбом в честь 90-х

В релиз вошло 11 треков, в том числе дуэты с проектами «ЛСП» и Dose. По словам солистки группы «Моя Мишель» Татьяны Ткачук, альбом «Из цветов и темноты» написан по воспоминаниям хитов конца 90-х - начала нулевых.
«Переосмысление звука бестселлеров дискотек того времени стало основным музыкальным лейтмотивом альбома и продолжением выпущенных синглов «Зима в сердце», «Пташка» и «Курточка». Мы хотели сделать музыкальную часть лаконичной, а тексты максимально точными и пронзительными», - говорит певица.
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