«Моя Мишель» сделала альбом в честь 90-х

Опубликовано пользователем

Группа «Моя Мишель» выпустила новый студийный альбом «Из цветов и темноты» (слушать альбом).

В релиз вошло 11 треков, в том числе дуэты с проектами «ЛСП» и Dose. По словам солистки группы «Моя Мишель» Татьяны Ткачук, альбом «Из цветов и темноты» написан по воспоминаниям хитов конца 90-х - начала нулевых.

«Переосмысление звука бестселлеров дискотек того времени стало основным музыкальным лейтмотивом альбома и продолжением выпущенных синглов «Зима в сердце», «Пташка» и «Курточка». Мы хотели сделать музыкальную часть лаконичной, а тексты максимально точными и пронзительными», - говорит певица.

Татьяна Ткачук
Татьяна Ткачук

Быстрый поиск: 