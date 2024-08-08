«Моя Мишель» выпустила клип «Облака» из обложек

Режиссер видеоклипа - Ашот Геворкян. В видео показан внутренний процесс съемок клипа со всеми тонкостями и нюансами. Солистка группы Таня Ткачук сыграла саму себя в разных интерпретациях: от Орлеанской девы верхом на белом коне (отсылающей к обложке альбома Бейонсе) до вокалистки хора, взлетающей в небеса. По словам режиссера, несмотря на довольно простой сюжет, он наполнен небанальными деталями.

«В новом клипе «Облака» мы оживляем обложки своих альбомов и делаем пасхалки к уже существующим работам, а также к тем, которые только будут выпущены. Например, к нашему грядущему лонгплею «Ангелы и не очень», который выйдет совсем скоро...», — комментирует Таня Ткачук.

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Моя Мишель

Выход нового альбома «Ангелы и не очень» запланирован на 2024 год.