«Моя Мишель» выдала альбом «Ангелы и не очень» в разных измерениях

В альбом вошло 15 треков, в том числе изданные ранее «Облака» и «Город Ангелов», 9 основных и 6 переходных, которые обозначены как «сны», одним из таких треков, стали «Искры». Это предыстория героя из песни «Фейерверк», с Минаевой и Liili, которую рассказывает Олег ЛСП с множеством аллюзий и пасхалок.

«Ангелы и не очень» можно послушать двумя способами: «вертикально» — с полным погружением, где каждый переход важен как шаг в неизведанное и «Горизонтально» — фокусируясь на ключевых песнях этой истории. Но каким бы ни был путь, он неизбежно приведет вас к себе», говорит солистка группы Таня Ткачук.

Горизонтальная линия символизирует хрестоматию расставаний и хронику чувств влюбленных, которые сменяют друг друга, как главы одной книги, считают музыканты. Здесь слушатель встретит начало, наполненное надеждой, в треке «Не говори», и завершение, где больше «Нечего терять» в «Блюзе для знакомых медуз».

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Вертикальная линия — это погружение внутрь себя, в сны, пока не исчезает грань между реальностью и забвением. Здесь сон превращается в сон во сне, и так без конца — пока сознание не растворяется в беспамятстве. Этот путь ведет вниз, туда, где сон и смерть становятся синонимами, а последнее, что остается, — это любовь как единственная ценность среди иллюзий жизни («Все не так уж важно»).



Моя Мишель

Одним из треков стала классическая романтик-история с Бастой под названием «Не поняла» - история недопонимания обоюдных чувств у влюбленных.