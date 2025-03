AnDy Darling показала драматичный гимн SLUT против абъюза

Россиянка с 2021 года активно делает карьеру в США. Обладая мощным характерным вокалом, AnDy Darling способна работать в разных жанрах, включая экстремальные, но в последние годы дрейфует к мейнстримному поп-звуку с форсированными гитарными хуками. Песня AnDy Darling - Don't regret (Не жалею ни о чем) попала в саундтрек нашумевшего и теперь многократно оскароносного фильма «Анора», ее трек Slavic Hood набрал более 15 миллионов просмотров, она открыла в США свое музыкальное агентство Duna Eva.

SLUT начинается с нежных фортепианных переливов, но вот в него на контрасте вклинивается тревожный и при этом вкрадчивый голос певицы с легкой расщепленностью и хрипотцой, с неким отстранением сообщающий, что ее любимый сломал ей руку. Что? Да. Прямо-таки брехтовский прием сообщать ужасные вещи обычным будничным голосом. И на фразе «мой малыш ударил меня за то, что я шлюха» это самое слово Slut певица делает главным хуком припева, пропевая его неожиданно резким глиссандо вверх под форсированно ревущий рифф гитары и размашистые двухдольные барабаны. Запоминается раз и навсегда.



AnDy Darling

Девичьи песни о домашнем насилии — не редкость для американского шоу-биза. Кристина Агилера пела Oh Muther и I'm Ok, Мэри Джей Блайдж спела душещипательную Whole Damn Year, Келли Кларксон - Never Again и еще несть числа примерам. Благодаря праву на оружие в США многие песни содержат, как и у AnDy Darling, некий намек на решение проблемы благодаря пистолету (у Энди это так: «Так что я вытащила пистолет»). Отличие разве что в том, что Энди дает энциклопедически полную гамму чувств жертвы абъюза: он любит меня, он бьет меня, я люблю его и боюсь его потерять, делаю все, что он хочет от меня, я вытащила пистолет (в наших условиях — нож, сковородку и что угодно), почему я боялась уйти от него?, никого не волновали синяки на моем теле, в следующий раз буду хорошей. Прямо-таки справочник по чувствам жертвам абъюза в одной песне! Вот что необычно.

Клип на SLUT, снятый режиссером Владом Ларвиным, тоже будто не нов по идее. Полностью обнаженная певица страдает на полу, сидит в ванне, смотрится в зеркале, смотрит в окно, ползает по постели и даже идет по улице. Конечно, начиная примерно многократно с Мадонны и Кайли Миноуг с Бьорк, и заканчивая Дженнифер Лопез в In The Morning и Бейонсе во множестве клипов, все это как-то было. Но не настолько цельно! И никакой при этом вульгарщины или безвкусицы. Говорят, что Настя даже простыла после съемок. Надеюсь, этот клип попадет на видеоконкурсы, он того стоит.



AnDy Darling

В сухом остатке мы видим полноценное высказывание артиста на актуальную тему, явно близкое ей внутренне, и переданное страстно и драматично. Без поддержки мировых мейджоров вряд ли он взлетит высоко в чартах, - но это безупречная работа как содержательно, так и в плане вокальной работы. Буквально мастер-класс по лирико-драматическому вокалу с расщеплением и мгновенному переходу от голосовой атаки к проникновенной лиричности, почти шепоту.

Гуру КЕН