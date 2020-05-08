AnDy Darling - «Рандом»

EP. 08.05.2020, Warner Music Russia.

Жанр: диско, трэп, хаус, поп.

Конечно, на самом деле в жизни ростовского самородка Анастасии Дунаевой все было куда сложнее и запутаннее. Окончила музыкальную школу и пела в хоровой капелле при консерватории, но учиться пошла на... журналиста, причем получив диплом в Чехии. Зато спела в чешском «Голосе», да и потом уже от музыки ни на шаг. Попытки найти себя в тяжелом роке, и панк-роке, и в танцевальной музыке… И даже в Нэшвилле, музыкальной столице Америки, она успела поэкспериментировать с рэпом.

Но после шоу «ПЕСНИ» на ТНТ второй сезон российский Warner заключил с AnDy Darling контракт, и тут уже с экспериментами пришлось завязать. Нужна коммерческая музыка на русском. Собственно, перед нами - первый полноценный макси-сингл именно с такой задачей. Получилось ли? Во многом, кажется, да.

В EP вошли 4 новых песни и ремикс от Max Beatstone на хит «Просто танцевать». Ремикс имеет прикладное значение — продлить жизнь хорошей песне при помощи повторных ротаций. А вот с новыми песнями куда интереснее.

Первый же трек «В расшатанной квартире» встречает… уверенным диско из 80-х, как привет моде на ретро и все эти космические синты. Не ждешь такого от 20-летней с гаком девушки. Но вдруг — бах, и песня бьется ломаным трэпом! А на припеве — снова привычное диско. И песня сразу начинает звучать куда объемнее и свежее. Смысла текста песни мне, увы, уловить не удалось, - но трек начинает звучать в ушах уже после первого же прослушивания. И припев, и проигрыш, - как положено в коммерческом хите. Очень хорошо.

Идем дальше. «Током по лицу». Снова будто диско с неизбежными клэпами, - и снова неожиданное мягкое перетекание в дип-хаус. Смещение акцентов превосходно продумано и сделано. AnDy Darling все еще не стремится продемонстрировать свой отменный вокал, поет будто с ленцой и на полувыдохе, - на выходе получается отменный клубный трек. В том же дип-хаусе звучит и следующий трек «Прожженные опытом» (надо же как-то закрепить успех полюбившейся многим песни «Просто танцевать»), но его клубная природа куда менее выразительна. Зато можно в полной мере услышать вокал AnDy Darling — оцените вибрато на мелизмах, сложнейший прием.



AnDy Darling - «Рандом»

А вот где слышны отголоски Нэшвилла, так это в бэнгере «Лайки на меня». Попади эта минусовка в руки какого-нибудь нашенского рэпера, - он заполнил бы ее гнусавым блеянием и козлетоном. Но не такова Настя. Она сначала стилизует свое пение под какого-нибудь Федука на двух нотах, потом ей хватает одной ноты… Думаешь, ну вот еще одна рэперша бубнит. И вдруг взрыв — рулады имени Бейонсе, неслабый такой диапазон вокала, многоголосия. И снова стилизация под бубнеж. И так всю песню! А какие там озорные бэки придуманы и спеты… Прекрасная игра со смыслами. В какой-то момент артистку будто саму смешит это все, - и она легко сваливается куда-то в латино и забавы с вокодером. Самый совершенный трек этого сингла, успех которого значительно зависит от того, поймет ли публика, что певица стебется над «модным русским рэпом» (что нежелательно). Или все зайдет на голубом глазу.

В целом получился действительно коммерческий и весьма мощный EP очень голосистой певицы, которую хотят пригладить до востребованной в России коммерции. И во многом Warner прав, рисковать первым релизом нельзя. А в будущем стоило бы чуток отпустить вожжи, дать певице петь, лепить из нее молодую Бейонсе или там Дуа Липу. Вокальное озорство и раскованность очень идут этому материалу.

Гуру КЕН