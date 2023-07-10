Andy Darling открыла в США агентство для помощи российским артистам

Кто такая Andy Darling? Несомненно одаренная певица Анастасия Дунаева, родившаяся в Ростове, затем поездившая по странам Европы, Азии и Америки. Обладает фирменным r’n’b вокалом в духе Кристины Агилеры (хотя сама больше чтит Бейонсе), и вот уже несколько лет живет в США. Записывая фиты с неочевидными инди-рэпперами и выпуская почти некоммерческие треки. При этом трек Russian Hood набрал более 15 миллионов просмотров, если суммировать все соцсети. И вот — музыкальное агентство Duna Eva Records.



Andy Darling

Симпатичная блондинка с розовыми прядками, с колечком в носу и в кепке непринужденно, скрестив ноги. сидит в кресле, то и дело взмахивая эмоционально рукавами изрядно «попиленной» джинсовой куртки.

«Моё музыкальное агентство, которое называется Duna Eva Records, это место, куда может прийти любой человек и получить всё, что ему нужно, для того, чтобы попробовать себя в музыке. Как начинающий и пробующий, так и зрелый, работающий певец и певица. То есть, есть лейблы, которые очень элитарные, привилегированные, для избранных единиц. А ко мне в агентство артист приходит и говорит: «Я хочу себе песню, хочу аранжировку, хочу клип», а я им предоставляю такие возможности. И это не то, что артист стал сам себе менеджером, хотя это тоже вариант, но я это делаю для того, чтобы это было доступно, открыто для любого желающего, и контроль максимально принадлежит артисту».

Настя каждую фразу иллюстрирует движением рук, как дирижер руководит своим оркестром, только если он еще немного и рэпер. А для подчеркивания главных фраз она поднимает руки, укладывает пальцы бутончиками, и качает их, как маракасы.

«У нас нет такого, что придёт какой-то дядя продюсер, заберёт 80% от твоего дохода для того, чтобы ты стал чьим-то проектом, а наоборот, у тебя будет полная свобода делать то, что ты хочешь и как хочешь. Тебе даётся меню из услуг, и ты выбираешь, что тебе подходит: написать песню, помощь со стримингами, снять клип и т.д. Цены на эти услуги максимально прозрачны и рассчитаны на людей с разными финансовыми возможностями, начать можно с самого малого или с полного пакета всех услуг. Всё это осуществляется без привязок и без долгосрочных контрактов 360 с процентными комиссиями, а работа всегда выполняется максимально качественно. В Штатах я предоставляю те же услуги, и здесь у меня тоже есть крутая команда, но основная часть услуг пока происходит в России и СНГ, поскольку у меня там более наработанная аудитория, связи, история и возможности».

Andy Darling говорит об этом увлеченно и заинтересованно. И это похоже на чистую правду. Но был ли успех у нее тут, в России? Все-таки был. Клип на песню «Просто танцевать» 2019 года только на Youtube набрал почти 2 млн просмотров. Ему предшествовала интересная предыстория, потому что она связана с популярнейшим шоу «Песни» на телеканале ТНТ. Почему же просто не остаться в России, и не делать карьеру там? Настя при этом вопросе делает крайне заговорщицкий вид, и говорит о том, что ей было видение или внутренний голос о том, что надо все-таки уезжать. И улыбается. Хотя и в России было интересно.

«Реальный рост, как артиста, который понимает музыкальный шоу-бизнес, начался тогда, когда я сходила на несколько музыкальных конференций в США. Эту информацию я привезла с собой в Россию. На тот момент у меня была написана песня на русском языке, в которой я почувствовала большой потенциал. И так как я почувствовала этот внутренний отклик, я решила применить все приобретённые знания на практике и посмотреть, что получится. Что конкретно я предприняла: поскольку песня назвалась «Просто танцевать», я сначала попросила всех своих знакомых, друзей и родственников потанцевать под мою песню. Я подумала, что если в клипе на эту песню будут задействованы хотя бы 50 человек, то это будут те 50 человек, априори заинтересованные в распространении и успехе этой песни, поскольку они приняли непосредственное в ней участие. Они точно будут смотреть этот клип и рассылать его своим близким, друзьям, знакомым, а те разошлют его своим знакомым. В общем, я хотела максимально привлечь людей в свою песню, чтобы не просто была моя песня, а песня для людей. Так и получилось, что люди сначала начали просто танцевать под эту песню в соцсетях, затем вышел клипец с танцующими людьми и начал набирать просмотры. Как я и предполагала, все стали его «растаскивать» по разным пабликам, блогам и т.д, мне написали с какого-то ютьюб канала, что хотели бы использовать мою песню в их видео, и тем самым я получила дополнительные просмотры через них. Песня быстро начала расти, расти, расти!», - возбужденно рассказывает Настя, делая энергичные удары по воздуху, словно записной рэпер.



Andy Darling

И тут вдруг песня «Просто танцевать» стала важной для модного канала ТНТ, где выходит шоу «Песни», второй сезон. И тогда случился презабавнейший случай.

«Пришла на прослушивание, они сначала не хотели меня брать. На первом этапе кастинга отбирают не продюсеры, а ассистенты, которые «отсортировывают мусор» и вот на первом этапе, меня хотели отсортировать как мусор. Но я им сказала, что у меня в астрологическом календаре написано, что 2-го ноября у меня всё должно получиться, и звёзды на моей стороне! Поэтому я им прямо показала астрологический календарь и заявила, что «Людмила Васильевна (Синельщикова, тогдашняя жена главы канала Константина Эрнста) мне сказала, что всё получится, вы же не хотите проблем со Вселенной? Если не хотите наработать себе плохую карму, то всё-таки стоит пропустить меня в следующий этап». Они, наверное, подумали, что я какая-то сумасшедшая, что буду творить какой-то сюр, вести себя смешно, и поэтому отлично подхожу для шоу, и пропустили меня дальше. А дальше продюсеры уже смогли оценить мои способности и мою песни, и пригласили меня в проект, уже не как фрика, а как талантливого сонграйтера и певицу».

Что было дальше? Песня «Просто танцевать», по сути переработка трека «Адреналин», так не вышла в финал, зато на радиостанции пошли заявки на песни и, самое главное, мейджор Warner Music Russia (мир его праху) захотел заключить с Энди контракт. Кстати, до сих пор не могу понять, почему певица не победила в «Песнях», а победил некий Slame с куда менее профессиональным треком.

Настя закатывает глаза, и словно через силу начинает говорить как школьная учительница.

«После первого же выступления, людям, видимо, так понравилась эта песня, что, как я поняла, они стали звонить на радиостанции и спрашивать, где песня «Просто танцевать», и радиостанциям пришлось включить её в ротации. Это я узнала уже после факта, когда общалась с женой одного из радио-редакторов, и она рассказала, что никто особо не хотел ставить мою песню, но люди продолжали звонить и настаивать и им пришлось её поставить. После этого песня разлетелась, и мне позвонили из Warner Music Russia и предложили сделку с их лейблом».

Истории с подковерными играми на российских радиостанциях приносят явно болезненные воспоминания Насте, она чуть морщится, и вцепляется черными ногтями в ладони.

Вжух, перемещаемся во времени и пространстве. Ведь шоу «Песни» было в 2019 году. А до этого? Настя пела в Донской хоровой капелле «Анастасия» при Ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова. В составе коллектива она неоднократно становилась победителем национальных и международных вокально-хоровых конкурсов. После школы уехала учиться в Чехию на... журналиста.

«В Чехию и Корею я переехала для образования. В Чехии я изучала журналистику на чешском языке, который я сначала выучила за 9 месяцев. А в Корею я поехала по программе культурного обмена. Но на самом деле, с дополнительной целью изучить, как работает K-pop культура. То есть ни в Чехии, ни в Корее каких-то особо активных попыток сделать карьеру певицы я не делала, хотя, несмотря на это, в Чехии получилось поучаствовать в рок-группе, мы выступали в разных клубах пару лет. А также я ходила на чешский «Голос». А в Корее поучаствовала в шоу талантов и взяла второе место, даже выиграла призовые деньги», - словно самой себе удивляется Настя.

Вообще-то Andy Darling за те годы лет поучаствовала в «Голос-2» (вошла в 150 отобранных, но уехала учиться, и по той же причине пропустила приглашение в «Голос-3»), записала в 2013 LP, была отобрана в «Пять звезд» в Ялте (но не поехала по той же причине учебы), поступила учиться в Пражский Метропольный университет на факультет СМИ и телевидение, участвовала в чешско-словацком «Голосе» 2014 года (реакцию судей надо увидеть своими глазами!), собрала в Чехии свою группу Just Nake и собиралась ездить по европейским фестивалям, в США подписала контракт с некой продюсерской компанией на продвижение сингла... Какая-то гипер-пассионарность.

А дальше началась история с США. Это был 2017 год.

«Когда я переехала в США, интересно было попробовать пожить здесь, ну и, также, посмотреть, как работает музыкальный шоу-бизнес. Быстро поняла, что именно здесь хочу развивать свою карьеру артиста. Подала на визу талантов, получила её, и уже начала целенаправленно двигаться в этом направлении. То есть если вернуться в хронологию, я приехала в США в 2017 году, прожила здесь год, точно поняла, что хочу быть артистом здесь, вернулась в Россию, применила все знания, которые я получила на разных музконференциях за время нахождения в США, в российском шоу-бизнесе, быстренько стала популярной, и после этого вернулась обратно в штаты в 2020-м году. Тут была ковидная пандемия с ограничениями, всё было непонятно в индустрии, поэтому я занималась, в основном, развитием соцсетей. А в 2021-м году я уже начала конкретно строить карьеру артиста в США. И чтобы ответить на вопрос, почему не в России, всё-таки получается, что первые крутые знания и свой талант я применила как раз в России, и добилась популярности. Цели стать популярной певицей в России, как таковой, не было, хотелось применить знания, попробовать свои силы, и получить публикации и медийность для визы талантов. Я выпустила песню на русском языке, она стала популярной, я продолжила её продвижение. Но я и сейчас работаю в России, скоро выходит комедия «Как звезды», в которой звучит моя песня "POW POW POW"».

Скажем прямо, это очень необычный путь для артиста. Вот так, чтобы не хотеть получить популярность в России, а именно сразу в США — вряд ли есть аналоги. Тем история Andy Darling и уникальна. Кроме того, стилистически Andy Darling прошла путь от почти альтернативного рока до мейнстримного r’n’b с рэпом. Я спрашиваю у Насти, может ли в Америке инди-артист без контракта с мейджором стать звездой, если честно. Она на секунду недоуменно задумывается, и начинает руками по-рэперски строить полочки, раскладывая на них все свои соображения.

«На данный момент я основательно беспрерывно нахожусь в США третий год. Про то, можно ли реально стать звездой - звучит как слишком общий вопрос. Что значит стать звездой? Что мы рассматриваем под этим понятием? На каком уровне? Можно быть звездой из разряда Мадонны, то есть легендой одной-единственной, известной во всём мире, можно быть звездой Егором Кридом, тоже высокая популярность, но только в России. А можно быть звездой в своей нише, либо звездой соцплатформ и так далее. Поэтому да, инди-артист без контракта может очень многого добиться. На данный момент есть много примеров успешных инди-артистов, которые набирают обороты популярности с неимоверной скоростью, такие как артист Russ, который зарабатывает миллионы на своей музыке. Есть артисты Snow tha product и Qveen Herby, есть тот же Chance the Rapper, который, как говорят, всё сделал без помощи лейбла. Поэтому, я считаю, что в своей нише выйти на похожий или выше уровень можно! Есть такой артист JVKE, все, наверняка, хоть раз использовали его песни в своих тиктоках и рилсах, тоже двигается без контракта с лейблом. Но опять же, повторюсь, смотря какой звездой ты хочешь быть. Если ты хочешь стать звездой из разряда Billie Eilish или Rihanna, на каком-то этапе уже будет сложно всё контролировать самой(му), то есть там уже лейбл - как партнёр. То есть, если ты выходишь на высокий уровень, тогда ты можешь выбрать партнёрство с лейблами, но в этом случае, уже они тебе делают предложения, а не ты стучишь в их двери. И это просто для того, чтобы было удобнее, масштабнее».

Настя широко улыбается и энергично кивает головой. Это так по-американски. Конечно, интереснее расспросить Andy Darling о том опыте, что она получила в американском шоу-бизнесе.

«В США я поняла, что такое музыка как бизнес. То есть до определённого момента мне казалось что в музыке ты либо Beyoncé, либо ты бомж-никто. До этого, я вообще не понимала, как артисты зарабатывают на музыке, как работает этот бизнес, вообще ничего не понимала (улыбается Настя). Но потом походила здесь на разные конференции, посвящённые музыкальному бизнесу, такие как Music Biz Conference, потом была конференция от CD Baby. В общем, походила по этим прекрасным конфам и научилась всему, что я, в принципе, знаю о музыке сейчас, всё это я почерпнула в США. В России я тоже чему-то научилась, но российская индустрия эстрады и шоу-бизнеса развивалась, по сути, только с 90-х годов. В США индустрия шоу-бизнеса гораздо старше и масштабнее. Весь мир знает Синатру и Пресли, но не весь мир знает наших русских исполнителей, даже самых звёздных сторожилов. Поэтому, если учиться добиваться высот, то у лучших специалистов, с колоссальным стажем и историей, и там, где это исторически возможно», - уверенно говорит Настя.

Тогда впору предъявить свои достижения в Америке. Настя полагает, что главным успехом стал трек Russian Hood.

«Самым большим свои достижением на данный момент я считаю свою песню Russian Hood и те показатели, которые она дала за тот, очень короткий промежуток времени, за который мне удалось её продвинуть. По хронологии, я выпустила её где-то 2-го января, начала промоутить эту песню в американском ТикТоке, за месяц набрала 100.000 подписчиков исключительно американской аудитории. В конце января или в начала февраля я выпустила эту песню непосредственно на Spotify, и за 3 недели органически, появилось 100.000 прослушиваний; более 10 или 15 миллионов просмотров видео с этой песней на соцплатформах».

Andy Darling снова задумывается, делает паузу. Поднимает взгляд, и снова начинает в воздухе энергично рисовать полочки и раскладывать на них свои сокровенные мысли, вслед за каждой прищуриваясь и словно пытаясь разглядеть, все ли из сказанного понято собеседником.



Andy Darling

«А по поводу надежды на чарты Биллборда, у меня нет каких-то надежд, у меня есть цели, стратегия, и видение того, как что-то можно сделать. Для меня надежда, это что-то такое, что я жду, когда это случится со мной. Для меня приемлемее ставить цели и применять определённые стратегии, которые я сама разработаю для того, чтобы, например, попасть в чарт Биллборда, и верить, что они сработают. А дальше это уже в руках Бога, Вселенной. Если я должна оказаться в Биллборде, я там окажусь, если нет, то, значит, он мне и не нужен. А просто сидеть и надеяться нет смысла. У меня есть цель, наверное, самая большая и дорогая мне, это получить Грэмми за лучшего артиста. Но то, что мне этого хочется, совсем не значит, что это хорошо для меня или, что это принесет мне результаты и эмоции, которые я ожидаю. Возможно, это будет худшим событием в моей жизни, или наоборот! Иногда мы, люди, очень ограниченно видим эту жизнь и сильно зацикливаемся на определённых достижениях или всеобще признанных трофеях, считая, что это единственный путь к успеху, а на самом деле, возможно, совсем другие малейшие шаги приведут меня к большим поворотам, к лучшему, чего я сама ещё не представляю», - иронически прищурившись, говорит певица.

Обратиться к услугам Duna Eva Records можно на веб-сайте dunaevarecords.com

Гуру КЕН