Andy Darling открыла в США агентство для помощи российским артистам

Настя Дунаева повзрослела, открыла для себя бескрайние горизонты музыки — и записала абсолютно «фирменно» звучащий... поп-сингл If I wasn’t drunk, I would keep it inside. Именно поп в современном понимании — тут и соул, и r'n'b, и элементы хип-хопа, и сочная электроника.