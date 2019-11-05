AnDy Darling – «Карусель» («Ратата») [feat. Phenix Red]

Warner Music, 05.11.2019

Жанр: поп, r’n’b, дарк-хоп

На голос певице и раньше грех было жаловаться (вспомнить хотя бы «Просто танцевать»), но с каждым треком он обретает все большую плотность, мощь без аффектации и виртуозную певучесть в опеваниях. Теперь отношения с мейджорами прибавили еще и коммерческий фактор: классно сделанные биты и сочные хуки чуть ли не в каждой строчке.

Песня «Карусель» - типичная билингва, русский текст чередуется с английским, и это как раз тот случай, когда все выглядит оправданным. Хотя бы из-за участия американской артистки Phenix Red, подруги Насти. Текст изначально был написан ими на английском, а затем уже переведен Настей на русский. Аранжировку же сделал битмейкер Mike Ewing, работающий c Universal Music. В итоге трек вышел на Warner Music Russia.

Первое, что слышат уши — чудный, переливающийся глиссандо из октавы в октаву бит на основе 808 баса, то замедляющийся, то ускоряющийся в пульсации. Обморочный, психоделичный. В самый раз на нем начитывать про то, как «Они нас хоронили, а мы воскресали опять и опять». Должную жизнерадостность дает мощный вокал AnDy Darling с упругим вибрато и бэк-вокал. Всё. Минимализм.

Песня утыкана хуками, как минное поле. Припев «Ра-та-та» врезается с первого прослушивания навсегда, и повторяется, и повторяется. Фраза припева «Жизнь как карусели, и мы летим только наверх» спета как отдельный хук в духе Бейонсе. Бэкам даны свои хуки, а потом и основной вокал начинает фиоритуры, и они отделаны как янтарные изразцы в Янтарной же комнате. Когда включается мрачноватая, на низах, читка Phenix Red, - включается хтоническое дно в этом контрастном, как полоски зебры, месседже трека.



AnDy Darling

Можно указать на то, что в куплетах прихотливая ритмика мелодии не всегда укладывается в ритм стиха, из-за чего он становится менее разборчивым, и к тексту приходится прислушиваться. Но это небольшая плата за изощренный конструктивизм этого ладно скроенного трека. Нездешнего, что уж там, по перфекционизму.

Кажется, мы уже получили русскую Бейонсе, которой отчаянно не хватало все эти годы. С превосходно обработанным вокалом, с девической искренностью, с мыслями о жизни и смерти, о феминизме и бодипозитиве, о принятии себя такой, какая есть (что явствует из клипа, сопродюсером и сорежиссером которого стала сама AnDy). Темы, которые остры и трогают миллионы людей. И при этом безупречно хитовые треки.

Не знаю, поддержат ли эту песню радиостанции и Ютьюб, но это самый технологически изощренный поп-хит на русском, который я слышал в последние годы. И талантливый.

Гуру КЕН

Фото: Анастасия ШУЛЬГИНА