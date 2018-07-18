Andy Darling — Amphetamine

Певица Анастасия Дунаева, скрывающаяся под псевдонимом Andy Darling, сделала уже достаточно много для того, чтобы выйти на мировой рынок. В родном Ростове пела в группе Gunstar Love, участвовала в чешско-словацком «Голосе», собрала там же в Чехии группу Just Naked. Начинала с явного «тяжеляка» в духе Avril Lavigne и Lindsay Lohan. Затем переключилась на актуальный r’n’b. И самое главное — это уже совершенно профессиональная вокалистка, ее вокальные навыки восхительны и куда выразительнее, чем уровень среднероссийского поп-вокала.

Сингл Amphetamine, созданный при участии проекта XNOVA, вырисовывает еще более выпуклый образ: зажигательные биты, раскованный техничный вокал, сочные хуки и мемный припевчик: «Все, что я хочу, это просто танцевать!». Булькают подводные звуки, хлестко отсчитывает доли хлюпающие барабаны, то появляется, то пропадает прямая бочка.

Andy Darling говорит о простом, и говорит просто. Бурлит адреналин, и хочется танцевать. Это звучит искренно. Примечательна техническая подготовка певицы: тут и обертоны, тембровые сбивки, и неожиданные опевания, но в целом все следует эрэнбишной традиции. Интересны мужские вокодерные вставки и семплированная духовая интродукция.

Можно, конечно, придраться не к слишком-то свежим битам или вокальным интонациям на припеве, напоминающем армянский акцент. Но ведь в целом складывается вполне себе модный звук.

Это технологически совершенный и актуальный продукт с отменным вокалом. Буквально песня из чартов. Нет никаких сомнений, что целевая аудитория певицы, подростки, мигом оценят и полюбят этот искренний, живой и действительно высокотехнологичный трек. Он должен стать успешным.

В итоге мы имеем отличный танцевальный трек с вокалом серьезного профессионального уровня. Это более чем серьезная заявка на успешный старт трека в гонке за лидерством.

Гуру КЕН