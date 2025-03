Селена Гомес воспела первое свидание с Бенни Бланко

Новый трек вышел за неделю до выхода предстоящего совместного альбома пары «I Said I Love You First», и это уже второй сингл из него после выхода заглавной песни альбома.

В ретро-видео Гомес грезит о Бланко. Ее жених также появляется на протяжении всего видео, в том числе в виде мини-Бланко. В конце видео Гомес даже, кажется, съедает его одним укусом.

«С распростертыми объятиями / Обниму тебя нагой на Сансет-бульваре», — поет она в припеве.

Текст песни «Sunset Blvd» по меньшей мере двусмыслен, поскольку Гомес поет о том, как она «не может дождаться, чтобы «подержать» «большое твердое сердце» Бланко, одновременно исполняя хриплый вокал между текстами. «Я просто хочу прикоснуться к нему, прикоснуться к нему / Постарайся изо всех сил не разбить его / Дай мне, дай мне, как я люблю твое большое, большое сердце», — поет она во время перехода.

Селена Гомес и Бенни Бланко

Эмбиентный поп-трек посвящен первому свиданию Бланко и Gomez, которое состоялось на знаменитой улице Лос-Анджелеса. Трек является продолжением главного сингла I Said I Love You First «Call Me When You Break Up» с участием Грейси Абрамс, который вышел 20 февраля. Они выпустили первый сингл проекта «Scared of Loving You», написанный совместно с Финнеасом, чтобы объявить об альбоме как раз перед Днем святого Валентина. Другие гостевые номера на альбоме включают J. Balvin и Tainy.

«Бульвар Сансет» выходит вместе с музыкальным видео, снятым Петрой Коллинз, давним соавтором Гомес, в знойной, ностальгической эстетике. В клипе Гомес извивается на кровати и напевает: «Женщины немногословны/ Но для тебя я широко раскрываю рот/ Молюсь и надеюсь/ Что ты утолишь мою жажду/ А не просто окунёшь пальцы/ Я хочу этого/ Большое, большое, твёрдое сердце».

I Said I Love You First выйдет 21 марта и станет первым альбомом Гомес после Rare 2020 года, который возглавил чарт Billboard 200 Albums и продержался в нем 26 недель. Гомес и Бланко объявили о своей помолвке в декабре прошлого года. В интервью The Hollywood Reporter в ноябре прошлого года она сказала, что «это самое безопасное, что я когда-либо чувствовала» в отношениях. Гомес добавила: «Я вижу будущее с этим человеком».