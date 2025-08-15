Вокалист Enigma спел песню Simple to Love с музыкой Максима Фадеева

«Наша история началась ещё в 90-х, когда я жил в Германии и делал аранжировки для их легендарных альбомов. Тогда мы впервые пересеклись в студии», - вспоминает Максим Фадеев.

«Прошло больше 15 лет — и вдруг он сам находит меня. Говорит: «Макс, давай сделаем что-то вместе». Так в 2015-м появилась «I Believe» — саундтрек к моему мультфильму «Савва. Сердце воина». И вот теперь новая работа - «Simple to love». Это возвращение к корням — к той самой гипнотической атмосфере ENIGMA, но через призму моего сегодняшнего звука. Лаконичная электроника, грув, который втягивает как воронка, и его голос — всё тот же, только глубже. Будто мы закрыли цикл, начатый три десятилетия назад», - добавляет Фадеев.



Andru Donalds

«Не представляете, какое удовольствие работать с таким голосом. Очень рад выходу очередной нашей совместной работы. Эта баллада — моя личная ностальгия по магии 90-х и удивительному музыкальному разнообразию того времени и работе в Германии над аранжировками для Enigma», - считает Максим Фадеев.

Эндрю Дональдс родился 16 ноября 1974 года на солнечном острове Ямайке, в городе Кингстон. Благодаря отцу – профессору теологии и философии Принстонского университета – семья много путешествовала. География мест их проживания простирается от Нью-Йорка до Лондона. Везде мальчик жил в студенческой среде, знакомясь с разными людьми и культурами. Юный ямаец с 7 лет пел в хоре и слушал классическую музыку. Отец мечтал видеть сына ученым, но Эндрю хотел идти своей дорогой. После школы молодой человек ростом под 2 метра оставил родительский дом и отправился в творческий поиск по городам и странам. В это время он переезжал из Нью-Йорка в Нидерланды, Англию, Францию. Эндрю хотелось стать хорошим певцом и композитором.

В 1994 году вышел первый альбом «Andru Donalds». Диск посвящен умершей сестре Эндрю и состоит из 11 песен в стиле рок-н-ролл и поп. В него вошел знаменитый сингл «Mishale», который стремительно поднялся на вершины мировых чартов, заняв 38-е место в «Billboard Hot 100».

В 1998 году музыканта заметил продюсер проекта Enigma Мишель Крету. Его поразил голос исполнителя. Дональдс не раздумывая согласился стать вокалистом группы. Начав работу над новыми песнями для «Enigma», Крету понял, что из этого может получиться что-то более масштабное, и решил продюсировать сольный альбом Дональдса. Так в 1999 году появился диск «Snowin’ Under My Skin». В него, кроме прочих, вошли два сингла – «All Out of Love» (кавер песни «Air Supply»), который достиг международного платинового статуса, и золотой хит «Simple Obsession». На обе песни сняты клипы.

В проекте «Enigma» вокалист участвовал в записи 4-го, 5-го, 6-го и 7-го альбомов. В них вошли знаменитые: «Seven Lives», «Boum-Boum», «Je T'aime Till My Dying Day», «In The Shadow, In The Light», «Modern Crusaders» и другие. После выступлений в составе коллектива Дональдса признали «золотым голосом “Энигмы”».