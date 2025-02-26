Sparks показал второй сингл JanSport Backpack нового альбома MAD!

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Sparks раскрыли новые подробности о своем грядущем альбоме MAD! и поделились вторым синглом с альбома «JanSport Backpack» (смотреть видео).

Первоначально анонсированный в январе, MAD! является 28-м студийным альбомом Рона и Рассела Мэйла и выходит 23 мая в качестве их первого релиза на Transgressive Records. Теперь они раскрыли трек-лист и обложку альбома; посмотрите их ниже. Они также отмечают выпуск MAD! многоконтинентальным туром, который начнется в Японии и пройдет по Великобритании/ЕС в июне; тур будет включать первое официальное шоу Sparks в Италии.

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«JanSport Backpack» следует за ведущим синглом «Do Things My Own Way» и может похвастаться таким же горько-сладким тоном. Рассел Мэйл рассказывает о последствиях разрыва, часто сосредотачиваясь на рюкзаке JanSport своего бывшего партнера как на грустном напоминании об утраченной любви; все это время на заднем плане появляются вокальные гармонии в стиле 60-х и психоделические синтезаторы.

Sparks - MAD!
Sparks - MAD!

Трек-лист MAD!:

  1. Do Things My Own Way
  2. JanSport Backpack
  3. Hit Me, Baby
  4. Running Up A Tab At The Hotel For The Fab
  5. My Devotion
  6. Don't Dog It
  7. In Daylight
  8. I-405 Rules
  9. A Long Red Light
  10. Drowned In A Sea Of Tears
  11. A Little Bit Of Light Banter
  12. Lord Have Mercy

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