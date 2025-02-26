Sparks показал второй сингл JanSport Backpack нового альбома MAD!

Первоначально анонсированный в январе, MAD! является 28-м студийным альбомом Рона и Рассела Мэйла и выходит 23 мая в качестве их первого релиза на Transgressive Records. Теперь они раскрыли трек-лист и обложку альбома; посмотрите их ниже. Они также отмечают выпуск MAD! многоконтинентальным туром, который начнется в Японии и пройдет по Великобритании/ЕС в июне; тур будет включать первое официальное шоу Sparks в Италии.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«JanSport Backpack» следует за ведущим синглом «Do Things My Own Way» и может похвастаться таким же горько-сладким тоном. Рассел Мэйл рассказывает о последствиях разрыва, часто сосредотачиваясь на рюкзаке JanSport своего бывшего партнера как на грустном напоминании об утраченной любви; все это время на заднем плане появляются вокальные гармонии в стиле 60-х и психоделические синтезаторы.



Sparks - MAD!

Трек-лист MAD!: