Sparks показал второй сингл JanSport Backpack нового альбома MAD!

Первоначально анонсированный в январе, MAD! является 28-м студийным альбомом Рона и Рассела Мэйла и выходит 23 мая в качестве их первого релиза на Transgressive Records. Теперь они раскрыли трек-лист и обложку альбома; посмотрите их ниже. Они также отмечают выпуск MAD! многоконтинентальным туром, который начнется в Японии и пройдет по Великобритании/ЕС в июне; тур будет включать первое официальное шоу Sparks в Италии.
«JanSport Backpack» следует за ведущим синглом «Do Things My Own Way» и может похвастаться таким же горько-сладким тоном. Рассел Мэйл рассказывает о последствиях разрыва, часто сосредотачиваясь на рюкзаке JanSport своего бывшего партнера как на грустном напоминании об утраченной любви; все это время на заднем плане появляются вокальные гармонии в стиле 60-х и психоделические синтезаторы.
Трек-лист MAD!:
- Do Things My Own Way
- JanSport Backpack
- Hit Me, Baby
- Running Up A Tab At The Hotel For The Fab
- My Devotion
- Don't Dog It
- In Daylight
- I-405 Rules
- A Long Red Light
- Drowned In A Sea Of Tears
- A Little Bit Of Light Banter
- Lord Have Mercy
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