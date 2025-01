Sparks выпустил манифест «Do Things My Own Way»

Это лид-сингл с их нового альбома «Mad!», который выйдет в 2025 году. Точную дату релиза музыканты пока не назвали.

Сингл описан братьями Маэлами как определенный манифест — они сохраняют верность своим корням, одновременно продвигая свое звучание на новые территории.

«Наша мантра с 1972 года, усиленная в 2025 году», — заявили они.



Sparks

«Do Things My Own Way» звучит довольно экспериментально, но при этом Sparks остаются в рамках привычного им стиля. Под аккомпанемент хлопков в ладоши и парящих электрогитар Рон и Рассел Мэл наполняют текст песни аллюзиями на известных персонажей: "Gonna do things my own way/ I’m Howard Hughes/ In Jordan Twos".

Подробной информации о «Mad!» пока не поступало. Известно, что он выйдет на лейбле Transgressive Records, с которым Sparks подписали контракт в 2024 году.

Основатель лейбла Тоби Л признался, что очень рад такому сотрудничеству: он полюбил Sparks еще в детстве, когда впервые увидел группу по телевизору. Тоби Л назвал их новую музыку «сенсационной» и призвал следить за новостями от лейбла и группы.

Sparks не назвали даты выхода «Mad!», но вывесили расписание концертного тура. Группа поедет на гастроли летом, первое выступление пройдет 8 июня в японском городе Киото. А это значит, что – возможно – к тому моменту альбом уже выйдет. Или, как минимум, появится более подробная информация о релизе.