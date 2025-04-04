«Мегаполис» выпустил альбом «С прочностью нитки» про свет и надежду

Работа над релизом шла почти 5 лет. В пластинку вошло 13 песен, в том числе совместная композиция с музыкантом Антоном Беляевым. На Яндекс Музыке вышла delux-версия альбома с комментариями Олега Нестерова.
«Нас не было 5 лет, но это не значит, что мы не искали встречи с вами. Эту музыку мы впустили еще в начале 21 года, во время наших интуитивных сессий. А потом все это время взаимодействовали с ней, пытаясь ей соответствовать, пока она не стала нашим новым альбомом. На это ушло 4 года. Если говорить коротко, каков альбом и про что, - он про свет и надежду, про силу и слабость, про хрупкость и анти-хрупкость», - рассказывает Олег Нестеров.
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