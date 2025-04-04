«Мегаполис» выпустил альбом «С прочностью нитки» про свет и надежду

Это первый сингл с нового альбома «С прочностью нитки». «Это песня-преображение: музыки...

Это первый сингл с нового альбома «С прочностью нитки». «Это песня-преображение: музыки...

Новый альбом группы «Мегаполис» «Ноябрь» будет доступен с 25 сентября на всех цифровых площадках, а...