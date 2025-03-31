«Мегаполис» вспоминает Бога в «K&M»

Опубликовано пользователем

Группа «Мегаполис» презентовала песню «K&M» (слушать песню).

Это первый сингл с нового альбома «С прочностью нитки».

«Это песня-преображение: музыки необычный шаг, а сама она, как старинный гобелен со сказочным сюжетом. Магический реализм: именно таким духом пронизан весь новый альбом».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!

Олег Нестеров
Олег Нестеров

По словам лидера группы Олега Нестерова, работа над альбомом началась четыре года назад:

«Менялось время, менялся мир, и в какой-то момент альбом сам определил свое содержание, отринув лишнее: что-то не подлежало развитию, что-то не подпадало под наше мироощущение, в итоге в него вошло двенадцать номеров».

Быстрый поиск: 