«Мегаполис» вспоминает Бога в «K&M»

Это первый сингл с нового альбома «С прочностью нитки».
«Это песня-преображение: музыки необычный шаг, а сама она, как старинный гобелен со сказочным сюжетом. Магический реализм: именно таким духом пронизан весь новый альбом».
По словам лидера группы Олега Нестерова, работа над альбомом началась четыре года назад:
«Менялось время, менялся мир, и в какой-то момент альбом сам определил свое содержание, отринув лишнее: что-то не подлежало развитию, что-то не подпадало под наше мироощущение, в итоге в него вошло двенадцать номеров».
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